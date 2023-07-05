Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир»

В сети появился свежий трейлер российского семейного фэнтези «Баба Яга спасает мир», в котором авторы в положительном свете переосмыслили образ знаменитой фольклорной колдуньи. Титульную роль в картине сыграла Людмила Артемьева («Сваты»).

Основное действие разворачивается в наши дни. История начинается после того, как любознательный школьник Сенька (Савелий Кудряшов) оказывается в сказочном лесу, тщательно скрытом заклятием от людских глаз. Из-за этого Яге (Артемьева) приходится отправиться в современный мегаполис на поиски волшебного дивноцвета. Там встречи с ней уже тысячу лет ожидает озлобленный Кощей (Григорий Сиятвинда), сумевший выжить после битвы с Иваном-царевичем (Ян Цапник). Злодей прячется в темном подземелье и жаждет мести, так как именно Яга помогла Ивану одолеть его. Все это приводит к новой масштабной битве добра и зла, а победителем из нее выйдет тот, кого поддержит юный Сенька, который до последнего не верил, что оказался в настоящей сказке.

В остальной актерский состав вошли Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Алексей Дмитриев, Александр Ильин, Ольга Науменко, Сергей Степин, Василиса Немцова и Марат Башаров. Режиссером выступил постановщик комедии «Артек. Большое путешествие» Карен Захаров. Разработкой сценария занимались Юрий Ненев («Первый Оскар») и Евгений Вихарев («Простоквашино»).

«Баба Яга спасает мир» выйдет в кинотеатры 3 августа.