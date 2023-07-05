Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир»

Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир»

5 июля 2023 14:22
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир»

В фильме знаменитая колдунья пытается защитить от Кощея все человечество.

В сети появился свежий трейлер российского семейного фэнтези «Баба Яга спасает мир», в котором авторы в положительном свете переосмыслили образ знаменитой фольклорной колдуньи. Титульную роль в картине сыграла Людмила Артемьева («Сваты»).

Основное действие разворачивается в наши дни. История начинается после того, как любознательный школьник Сенька (Савелий Кудряшов) оказывается в сказочном лесу, тщательно скрытом заклятием от людских глаз. Из-за этого Яге (Артемьева) приходится отправиться в современный мегаполис на поиски волшебного дивноцвета. Там встречи с ней уже тысячу лет ожидает озлобленный Кощей (Григорий Сиятвинда), сумевший выжить после битвы с Иваном-царевичем (Ян Цапник). Злодей прячется в темном подземелье и жаждет мести, так как именно Яга помогла Ивану одолеть его. Все это приводит к новой масштабной битве добра и зла, а победителем из нее выйдет тот, кого поддержит юный Сенька, который до последнего не верил, что оказался в настоящей сказке.

В остальной актерский состав вошли Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Алексей Дмитриев, Александр Ильин, Ольга Науменко, Сергей Степин, Василиса Немцова и Марат Башаров. Режиссером выступил постановщик комедии «Артек. Большое путешествие» Карен Захаров. Разработкой сценария занимались Юрий Ненев («Первый Оскар») и Евгений Вихарев («Простоквашино»).

«Баба Яга спасает мир» выйдет в кинотеатры 3 августа.

Фото: «Наше Кино»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Читать далее 5 июля 2023
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 4 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше