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Киноафиша Новости История запретной любви: появились первые отзывы о мультфильме Pixar «Элементарно»

История запретной любви: появились первые отзывы о мультфильме Pixar «Элементарно»

29 мая 2023 12:04
История запретной любви: появились первые отзывы о мультфильме Pixar «Элементарно»

Специалисты пишут, что картина не выдерживает критики и не оставляет после себя никаких впечатлений.

В сети появились первые отзывы о новом мультфильме студии Pixar «Элементарно». Картина повествует о Городе Стихий, в котором элементали огня, земли, воды и воздуха мирно сосуществуют друг с другом. По сюжету, огненная девушка Эмбер знакомится с водным парнем Уэйдом, который бросает вызов ее представлениям об окружающем мире.

Большинство критиков приняли картину достаточно сдержанно, заявив, что она явно уступает в качестве лучшим проектам Pixar. Например, обозреватель London Evening Standard Джо-Энн Титмарш написала:

«При всех положительных сторонах «Элементарно», этот бессмысленный мультфильм просто не выдерживает никакой критики».

Питер Дебрюж из Variety отметил, что найти точно сформулировать причины провала «Элементарно» достаточно сложно:

«Я считаю, что «Элементарно» наполнено идеями плотнее, чем любой другой мультфильм Pixar. Так почему же эта романтическая комедия о «притяжении противоположностей» кажется ошибкой студии?»

Джордан Минцер из The Hollywood Reporter заявил, что картина будто бы сделана по рецепту:

«Все элементы проекта идеально встают на свои места. Настолько идеально, что творческая искра в его сердце угасает, и зрители покидают кинозал без особых впечатлений».

В свою очередь Эд Поттон из Times согласился с претензиями к ленте, но все же оценил ее положительно:

«Это небезупречный, но добросердечный фильм о запретной любви».

С его мнением согласился Робби Коллин из Daily Telegraph:

«Хотя большинство зрителей вряд ли внесут «Элементарно» в свой список любимых мультфильмов Pixar, его просмотр может принести теплое чувство удовольствия».

Средний балл одобрения проекта прессой на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 57% на основе семи рецензий.

Премьера «Элементарно» состоится 16 июня.

Фото: Pixar
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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