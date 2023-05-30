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Elemental Элементарно 2023 / США
8.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о мультфильме «Элементарно»

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Артур 30 мая 2023, 17:04
Это мультик, который я жду! Наверняка будет что-то трогательное, и на "подумать". Возьму на просмотр племянников, надеюсь не будем разочарованы.
30 мая 2023, 17:04 Ответить
Зоя 7 июня 2023, 09:14
Я его так жду, так жду. Не зря? В России Элементарно будут показывать?
7 июня 2023, 09:14 Ответить
User 23 июня 2023, 12:35
Оценка
В интренете уже можно посмотреть этот мульт.
Русская озвучка, не очень хорошее качество конечно, но тем не менее.
Будем ждать в кинотетаре.
23 июня 2023, 12:35 Ответить
Aizhan omirzhan 24 июня 2023, 11:10
Оценка
😍
24 июня 2023, 11:10 Ответить
Aizhan omirzhan 24 июня 2023, 11:11
в ответ на сообщение Зоя от 7 июня 2023, 09:14
Оценка
Прихадите в Казахстан, новерно там не будет)))
24 июня 2023, 11:11 Ответить
Арина Сконева 27 июня 2023, 15:49
Оценка
Это В Казахстане а не в России
27 июня 2023, 15:49 Ответить
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