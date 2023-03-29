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Киноафиша Новости Огонь объединяется с водой в трейлере нового мультфильма Pixar «Элементарно»

Огонь объединяется с водой в трейлере нового мультфильма Pixar «Элементарно»

29 марта 2023 10:06
Огонь объединяется с водой в трейлере нового мультфильма Pixar «Элементарно»

Картина от создателя «Хорошего динозавра» выйдет на экраны в середине июня.

Студия Pixar выпустила трейлер своего нового анимационного фильма «Элементарно».

Действие разворачиваются в фантастическом городе Element City, где друг с другом сосуществуют живые элементали огня, земли, воздуха и воды. В центре сюжета — молодая огненная девушка Эмбер. Родители героини запрещают ей взаимодействовать с представителями других стихий и хотят, чтобы та пошла по их стопам и унаследовала семейное дело. Однако сама Эмбер понятия не имеет, чего хочет от жизни. Однажды она знакомится с веселым и жизнерадостным водным парнем Уэйдом, который полностью меняет ее представления об окружающем мире.

Режиссером мультфильма выступил Питер Сон, наиболее известный по картине «Хороший динозавр». По словам постановщика, при создании «Элементарно» он вдохновлялся историей собственных родителей-иммигрантов, переехавших из Кореи в Нью-Йорк, своим браком с женщиной-некореянкой, а также своим увлечением стихиями воздуха, воды, земля и огня. Сценарий написали Джон Хоберг («Американская домохозяйка»), Кэт Ликкел («Галавант») и Бренда Хсю («Как я встретил вашу маму»).

Премьера «Элементарно» состоится 16 июня. Картина будет показана в кинотеатрах вместе с новой короткометражкой Pixar под названием Carl’s Date («Свидание Карла»).

Фото: Pixar
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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