«Флэш» и «Элементарно» провально стартовали в мировом прокате

Тенденция по снижению кассовых сборов голливудских блокбастеров продолжает проявляться. На прошлой неделе еще два крупных проекта стартовали в прокате значительно хуже ожиданий — супергеройский экшен DC «Флэш» и мультфильм Pixar «Элементарно».

«Флэш» дебютировал на первом месте в американском прокатном чарте. За расширенную праздничную четырехдневку в честь Дня отца кинокомикс заработал всего $64,2 млн. Студия Warner Bros. рассчитывала получить за этот период как минимум $70-75 млн. Еще хуже ситуация обстоит, если взглянуть на результат стандартного трехдневного уик-энда — $55,7 млн. Для проектов киновселенной DC это, разумеется, не самый слабый старт, но с учетом надежд, которые на картину возлагала кинокомпания, результат однозначно неудовлетворительный. Общие мировые сборы «Флэша» составляют $138,7 млн. Чтобы окупить свой $220-миллионный бюджет и огромные затраты на маркетинг, картине об алом спидстере необходимо в ближайшие недели проявить изрядную выдержку, но на фоне растущей конкуренции это пока что выглядит маловероятным.

Сразу после показателей уик-энда журналисты начали размышлять, что привело к такому обескураживающему исходу. Многие СМИ связывают недобор с забастовкой Гильдии сценаристов, из-за которой популярные вечерние шоу, где студии с помощью звезд продвигают проекты, сейчас не работают. Все это пришлось на ключевой этап рекламной кампании новых блокбастеров.

Что до «Элементарно», то мультик о союзе представителей разных стихий продемонстрировал один из худших стартов в США среди проектов уважаемой студии — всего $33,3 млн за четырехдневку и $29,6 млн за стандартный уик-энд. С учетом сборов в остальном мире в активе мультика сейчас $49,2 млн. Как и на приключенческую ленту с Эзрой Миллером, на производство «Элементарно» также была потрачена колоссальная сумма — $200 млн.

Из всех нынешних релизов сезона блокбастеров по-настоящему хорошо себя сейчас в прокате чувствуют лишь мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» (сборы в США — $284,6 млн; общие — $493,6 млн) и триквел «Стражей Галактики» (сборы в США — $345,1 млн; общие — $821,9 млн). Все другие дорогостоящие новинки демонстрируют значительный коммерческий недобор: «Трансформеры: Восхождение Звероботов» (сборы в США — $104,6 млн; общие — $278,9 млн), «Русалочка» (сборы в США — $255,2 млн; общие — $468,2 млн) и «Форсаж 10» (сборы в США — $142,8 млн; общие — $677,6 млн).

На этой неделе в битву за бокс-офис включится «взрослая» комедия с Дженнифер Лоуренс «Без обид», а завершится месяц выходом «Индианы Джонса и колеса судьбы».