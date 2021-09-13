Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Леа Льюис
Леа Льюис
Leah Lewis
О персоне
Фильмография
Новости
Леа Льюис
Leah Lewis
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 декабря 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Шанхай, Китай
Рост
165 см
Биография Леа Льюис
Развернуть
Фильмография Леа Льюис
Половина всего
комедия, драма, мелодрама
2020, США
6.0
Одни дома
комедия, криминал
2020, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Канал CW представил трейлер третьего сезона «Нэнси Дрю»
Мистический детектив вернется на экраны в начале октября.
Написать
13 сентября 2021 15:50
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза