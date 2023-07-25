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Киноафиша Новости У криминальной драмы «Белый список» появился трейлер

У криминальной драмы «Белый список» появился трейлер

25 июля 2023 14:55
У криминальной драмы «Белый список» появился трейлер

В картине рассказывается история затянувшегося детективного расследования.

Прокатная компания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер мрачной российской криминальной драмы «Белый список», в которой рассказывается о затянувшемся расследовании. Кинотеатральный релиз намечен на 23 ноября, а спустя некоторое время фильм будет доступен для просмотра всем подписчикам видеосервиса KION.

Сюжет начинается весной 2015 года и вращается вокруг нашумевшего самоубийства школьницы, получившего огласку по всей стране из-за газетной статьи. На фоне этого следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников правоохранительных органов — молодого карьериста Лазарева и готовящегося уйти в отставку ветерана Короткова. Формально законники должны заниматься сыскной деятельностью, но на деле же от персонажей ждут имитации — до тех пор, пока общественность и начальство не успокоятся. В итоге, быстро забыть о трагедии не получается — расследование растягивается на годы, переворачивая жизни главных героев. Виновные же оказываются гораздо ближе, чем можно было предположить.

У криминальной драмы «Белый список» появился трейлер
Белый список

Ведущие роли сыграли Алексей Серебряков и Владимир Аверьянов. В остальной актерский состав вошли Виктория Мирошниченко, Даша Войт, Евгения Крегжде, Юлия Авшарова, Ираида Краснопольская, Анастасия Красовская, Алексей Розин, Александр Шестопалов, Степан Белозеров, Игорь Штернберг, София Эйвазова, Елизавета Юрьева, Полина Плютина и Анна Осипова. Режиссером выступила Алиса Хазанова («Осколки»). Сценарий вместе с ней разработал Роман Волобуев («Последний министр», «Выжившие»). В продюсерскую команду вошли Артем Васильев и Игорь Мишин. В производстве задействована компания METRAFILMS.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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