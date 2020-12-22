Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Виктория Мирошниченко
Виктория Мирошниченко
О персоне
Фильмография
Новости
Виктория Мирошниченко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 мая 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Виктории Мирошниченко
Родилась 17 мая 1994 года. Иркутск, Россия.
Развернуть
Фильмография Виктории Мирошниченко
Лимонов
биография
2023, Италия / Франция
0.0
Белый список
криминал, драма, детектив
2022, Россия
0.0
На близком расстоянии
драма
2021, Россия
0.0
Дылда
драма
2019, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала «Дылду» лучшим иностранным фильмом года
Лента рассказывает о буднях двух женщин, переживших Великую Отечественную войну.
Написать
22 декабря 2020 16:39
Объявлен полный список победителей кинопремии «Золотой орел» 2020
Александр Петров боролся за награды сам с собой. Конечно же, выиграл.
Написать
27 января 2020 14:10
Все новости
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все