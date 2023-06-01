Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации»

Объявлена полная официальная программа международного кинофестиваля «Пример Интонации», который пройдет с 1 по 4 июня по адресу Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40 (Санкт-Петербург). В список киносмотра вошли:

Также будет параллельная программа, которая пройдет на базе проекта «Лекторий’порт» (доступ будет свободный). В ней состоятся показы и обсуждения короткометражных, игровых и документальных лент мастерской Александра Сокурова, фонда «Пример интонации» и его друзей, в числе которых фестиваль короткометражного кино «Святая Анна». В этом же месте пройдет образовательная программа, подготовленная вместе со специалистами Школы Искусств и креативных индустрий, состоится открытая запись подкаста кинодистрибьюторов A-One и специалистов кинотеатра «Аврора». Ниже приведено расписание параллельной и образовательной программы:

1 июня

18:00 — Показ фильма «Vad'd'a.Мытарства» Никиты Добрынина;

20:00 — Показ фильма «От огня – огонь» Всеволода Воронова.

2 июня

14:00 — Показ фильмов «Слабый тигр» Муслима Могушкова и «Чужбина» Андрея Натоцинского;

16:00 — Показ фильма «Ой, вы, гуси...» Лидии Бобровой;

19:00 —Показ фильмов «Катаюсь» Марии Антоновой и «Митя Елизаров» Юрия Мокиенко;

21:00 — Показ фильма «Яблоки» Вари Маценовой.

3 июня

Серия событий с ШИКИ (Школа искусств и креативных индустрий).

11:30 —Поиск возможностей. Самопродюсирование режиссера в документальном кино. Лекция продюсера Павла Смирнова;

13:15 — «От рефлексии к практике. Как из студенческого кино выйти в профессиональное производство». Лекция режиссера Алисы Ерохиной;

15.00 — Показ и обсуждение видеопоэтических работ, созданных на курсе поэтессы Галины Рымбу «Видеопоэзия»;

17:00 — Показ фильмов «По законам справедливости» Богданы Павловой и «Человек, который умел летать» Лизы Кузовниковой;

18:30 — Параллельный показ фильма «Сказка» Александра Сокурова.

4 июня

12.00 — Госфильмофонд «Архивное кино. Зачем сейчас хранить фильмы? История самого крупного архива России»;

14.00 — Открытая запись подкаста А-one х кинотеатра «Аврора». Юбилей кинотеатра — 110 лет. История, любимые события команды, успехи, сложности и планы на будущее;

17:00 — Показ фильмов «Бебия, Бабуа, Анзорик, мама и я» Рауля Гейдарова, «Соседка» Дениса Бузина, «Объекты в зеркале» Алины Насибуллиной;

19:30 — Показ фильма «Волнами» Сергея Кальварского.

На параллельный показ фильма «Сказка» Александра Сокурова скоро будет возможность купить билеты. Кинофестиваль организован Севкабель Портом совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример интонации». Главные герои лектория — продюсер Павел Смирнов, режиссер Алиса Ерохина, поэтесса Галина Рымбу и киновед Дарья Горбач.