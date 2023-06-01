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Киноафиша Новости Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации»

Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации»

1 июня 2023 11:42
Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации»

Смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 4 июня.

Объявлена полная официальная программа международного кинофестиваля «Пример Интонации», который пройдет с 1 по 4 июня по адресу Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40 (Санкт-Петербург). В список киносмотра вошли:

  • «Сказка» (2022), реж. Александр Сокуров (показ и обсуждение с режиссером);
  • «Копенгагена не существует» (2023), реж. Мартин Сковбьерг;
  • «Клетка ищет птицу» (2023), реж. Малика Мусаева (показ и обсуждение с режиссером);
  • «Снегирь» (2023), реж. Борис Хлебников (показ и обсуждение с режиссером);
  • «Один маленький ночной секрет» (2023), реж. Наталия Мещанинова (показ и обсуждение с режиссером);
  • «Дом удовольствий» (2022), реж. Анисса Боннфон;
  • «Боги Мексики» (2022), реж. Хельмут Досантос;
  • «Наследие» (2023), реж. Роман Михайлов (показ и обсуждение с режиссером);
  • «Белый список» (2023), реж. Алиса Хазанова (показ и обсуждение с режиссером);
  • «Узлы» (2023), реж. Олег Хамоков (показ и обсуждение с режиссером);
  • «Русские сны» (2023), реж. Антон Елисеев (показ и обсуждение с режиссером);
  • «Revival 69: Возвращение легенды» (2022), реж. Рон Чэпман.
Анонсирована программа международного кинофестиваля «Пример Интонации»

Также будет параллельная программа, которая пройдет на базе проекта «Лекторий’порт» (доступ будет свободный). В ней состоятся показы и обсуждения короткометражных, игровых и документальных лент мастерской Александра Сокурова, фонда «Пример интонации» и его друзей, в числе которых фестиваль короткометражного кино «Святая Анна». В этом же месте пройдет образовательная программа, подготовленная вместе со специалистами Школы Искусств и креативных индустрий, состоится открытая запись подкаста кинодистрибьюторов A-One и специалистов кинотеатра «Аврора». Ниже приведено расписание параллельной и образовательной программы:

1 июня

  • 18:00 — Показ фильма «Vad'd'a.Мытарства» Никиты Добрынина;
  • 20:00 — Показ фильма «От огня – огонь» Всеволода Воронова.

2 июня

  • 14:00 — Показ фильмов «Слабый тигр» Муслима Могушкова и «Чужбина» Андрея Натоцинского;
  • 16:00 — Показ фильма «Ой, вы, гуси...» Лидии Бобровой;
  • 19:00 —Показ фильмов «Катаюсь» Марии Антоновой и «Митя Елизаров» Юрия Мокиенко;
  • 21:00 — Показ фильма «Яблоки» Вари Маценовой.

3 июня

Серия событий с ШИКИ (Школа искусств и креативных индустрий).

  • 11:30 —Поиск возможностей. Самопродюсирование режиссера в документальном кино. Лекция продюсера Павла Смирнова;
  • 13:15 — «От рефлексии к практике. Как из студенческого кино выйти в профессиональное производство». Лекция режиссера Алисы Ерохиной;
  • 15.00 — Показ и обсуждение видеопоэтических работ, созданных на курсе поэтессы Галины Рымбу «Видеопоэзия»;
  • 17:00 — Показ фильмов «По законам справедливости» Богданы Павловой и «Человек, который умел летать» Лизы Кузовниковой;
  • 18:30 — Параллельный показ фильма «Сказка» Александра Сокурова.

4 июня

  • 12.00 — Госфильмофонд «Архивное кино. Зачем сейчас хранить фильмы? История самого крупного архива России»;
  • 14.00 — Открытая запись подкаста А-one х кинотеатра «Аврора». Юбилей кинотеатра — 110 лет. История, любимые события команды, успехи, сложности и планы на будущее;
  • 17:00 — Показ фильмов «Бебия, Бабуа, Анзорик, мама и я» Рауля Гейдарова, «Соседка» Дениса Бузина, «Объекты в зеркале» Алины Насибуллиной;
  • 19:30 — Показ фильма «Волнами» Сергея Кальварского.

На параллельный показ фильма «Сказка» Александра Сокурова скоро будет возможность купить билеты. Кинофестиваль организован Севкабель Портом совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Александра Сокурова «Пример интонации». Главные герои лектория — продюсер Павел Смирнов, режиссер Алиса Ерохина, поэтесса Галина Рымбу и киновед Дарья Горбач.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Пример Интонации»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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