О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Александр Шестопалов
Киноафиша
Персоны
Александр Шестопалов
Александр Шестопалов
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Химик
(2010)
0.0
Поворот на счастье
(2022)
0.0
Если сердце дрогнет
(2023)
Конец игры
детектив
2024, Россия
Если сердце дрогнет
мелодрама
2023, Россия
Двое на краю
мелодрама
2023, Россия
Счастье на десерт
мелодрама
2023, Россия
8 лет в ожидании любви
драма, мелодрама
2023, Россия
Поворот на счастье
мелодрама
2022, Россия
Любовь без права передачи
мелодрама
2022, Россия
5.9
Химик
криминал, драма
2010, Россия
