Александр Шестопалов Aleksandr Shestopalov
Киноафиша Персоны Александр Шестопалов

Александр Шестопалов

Aleksandr Shestopalov

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Химик 5.9
Химик (2010)
Поворот на счастье 0.0
Поворот на счастье (2022)
Если сердце дрогнет 0.0
Если сердце дрогнет (2023)

Фильмография Александр Шестопалов

Жанр
Год
Конец игры
Конец игры
детектив 2024, Россия
Если сердце дрогнет
Если сердце дрогнет
мелодрама 2023, Россия
Двое на краю
Двое на краю
мелодрама 2023, Россия
Счастье на десерт
Счастье на десерт
мелодрама 2023, Россия
8 лет в ожидании любви
8 лет в ожидании любви
драма, мелодрама 2023, Россия
Поворот на счастье
Поворот на счастье
мелодрама 2022, Россия
Любовь без права передачи
Любовь без права передачи
мелодрама 2022, Россия
Химик 5.9
Химик
криминал, драма 2010, Россия
