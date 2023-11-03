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Киноафиша Новости Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян»

Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян»

3 ноября 2023 10:58
Наследника Цезаря посещают видения о будущем в трейлере фильма «Королевство планеты обезьян»

Главным героем новой части станет Корнелиус, сын Цезаря.

Студия 20th Century представила первый тизер-трейлер фантастического блокбастера «Королевство планеты обезьян», который является очередной частью франшизы «Планета обезьян». Действие предстоящей картины развернется спустя какие-то время после смерти Цезаря. Несмотря на то, что обезьяны научились работать сообща ради всеобщего блага, не все у них складывается хорошо. Над их миром нависает угроза, так что приматам придется сражаться за свое будущее.

В центре сюжета окажется сын Цезаря в лице Корнелиуса (Оуэн Тиг). Оберегая наследие своего отца, он старается быть достойным лидером своей общины. Поскольку люди вернулись к первобытному состоянию, обезьяны являются наиболее разумным видом на Земле. Они стремятся построить цивилизацию, которая будет лучше той, что породила их самих. В то же время окружающий мир по-прежнему таит массу угроз, ставящих общество обезьян в уязвимое положение.

В основной актерский состав также вошли звезда сериала «Ведьмак» Фрейя Аллан, Питер Макон и Ика Дэрвилл. Снял фильм режиссер Уэс Болл, наиболее известный по работе над серией фильмов «Бегущий в лабиринте».

Мировая премьера «Королевства планеты обезьян» должна состояться 23 мая 2024 года.

Фото: 20th Century Studios
Елена Королева
Елена Королева
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