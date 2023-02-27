«Очень плохая семейка»: Рецензия Киноафиши

Сестры Мейси и Саванна вновь не смогли получить кредит, чтобы их небольшое кафе смогло выбраться из кризиса. Кажется, на этот раз все же придется распрощаться с мечтами и закрыть бизнес. Но неожиданно они узнают о страшной болезни своей тетушки. Тут бы им горячо затосковать после столь печальной новости. Вот только сестры видят в этом лишь невероятную удачу. Родственница обладает огромным состоянием, которое способно заставить вытерпеть ее сварливый и злобный характер. Приехав навестить тетушку, Мейси и Саванна понимают, что эта «гениальная» идея пришла и другим членам семьи. Все превращается в безнравственное соревнование по ублажению больной в надежде все-таки заполучить огромное наследство.

Главным двигателем всех действий становится алчность. Ради денег герои готовы на все: предательство, измены, подставы, обман, подлог и даже похищение. Такой гремучий коктейль. Положительных персонажей здесь просто нет. Все — от тетушки до ее родственников — выглядят худшими людьми на свете. Над их нелепостью хочется потешаться, радуясь очередной неудаче. Долго ждать не придется, ведь единственное, что может посоперничать с их алчностью, — это их глупость. Они как будто нарочно соревнуются не только за наследство, но и за приз «самая бездарная попытка ублажить тетушку». Нам точно будет над чем посмеяться, наблюдая за крахом очередного «гениального» плана.

Очень плохая семейка

Претендентов на деньги не так много. Две сестры Мейси и Саванна, которые немного очеловечены и хотят не просто разбогатеть, а в первую очередь спасти свой умирающий бизнес. При желании им можно даже начать сопереживать. Остальные же просто мечтают нажиться. Им мешают кузина Биатрис с мужем-тюфяком, готовым согласиться с любой ее идеей. Им приходится не только соперничать с другими, но и отвлекаться на собственные разногласия. Интереснее выглядит кузен Ричард в исполнении усатого Дэвида Духовны. Он здесь пытается перещеголять всех не только своей беспринципностью и неотразимостью, но и нестандартными сексуальными предпочтениями. Его герой постоянно пристает к кузине и в целом ведет себя как взрослый ребенок, у которого есть деньги и абсолютно отсутствуют тормоза.

Наверное, отдельного упоминания должна удостоиться та самая тетушка Хильда. Ее роль исполнила Кэтлин Тернер. Она вышла по-настоящему противной и отталкивающей. Кажется, никакой суммы в мире не хватит, чтобы вытерпеть с ней простой разговор, полный упреков, осуждений и презрения ко всем людям. Тут уже можно задуматься, что именно сделало ее настолько бесчувственной. Возможно, она лишь следствие таких близких — или, наоборот, такова их семейная черта. Наверное, Хильде хочется сопереживать больше остальных, стоит понять ее одиночество в самом финале. Ведь близким так и не получится растопить это черствое сердце. Да они и не пытались, думая лишь только о себе и выгоде, в реальности только усугубляя собственное положение.

Очень плохая семейка

«Очень плохая семейка» — редкий случай, когда русская адаптация названия оказывается точнее оригинального (переводится как «поместье»). Нам предстоит наблюдать и смеяться над нелепостью очень эгоистичных людей, которые готовы на все ради крупной суммы денег. Финал очень точно попадает в общий тон фильма и не спускает на тормозах развязку, не предлагая таким людям жить «долго и счастливо». Тут всем воздается по заслугам. И тетушке, и ее родственникам, ведь сами вырыли для себя яму позора. Наверное, это и помогает окончательно сложиться картине, которая лишена романтизирования очередных отрицательных персонажей. Нам предлагают над ними лишь посмеяться и понять, что у всех поступков есть своя цена.