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Дин Крэйг
Дин Крэйг Dean Craig
Киноафиша Персоны Дин Крэйг

Дин Крэйг

Dean Craig

Дата рождения
25 октября 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Лондон, Великобритания

Популярные фильмы

Лунная афера
Лунная афера (2015)
7.071429
Смерть на похоронах
Смерть на похоронах (2007)
7
Свадебный разгром
Свадебный разгром (2012)
6.733333

Фильмография Дин Крэйг

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 9 Сериалы 1 Режиссер 3 Сценарист 7
Очень плохая семейка 5.6
Очень плохая семейка The Estate
комедия 2022, Великобритания
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы 5.8
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы Love, Weddings & Other Disasters
мелодрама, комедия 2020, Великобритания
Смотрите за 1
Любовь. Свадьба. Повтор 5.5
Любовь. Свадьба. Повтор Love Wedding Repeat
комедия, мелодрама 2020, Италия
Моя собака Идиот 6.5
Моя собака Идиот Mon chien stupide
комедия 2019, Франция / Бельгия
Послесвадебный разгром 5.7
Послесвадебный разгром A Few Less Men
комедия 2016, США
Смотрите за 1
Лунная афера 7.1
Лунная афера Moonwalkers
комедия 2015, Франция
Свадебный разгром 6.7
Свадебный разгром A Few Best Men
комедия 2012, Великобритания / Австралия
Смерть на похоронах 6
Смерть на похоронах Death at a Funeral
комедия 2010, США
Первокурсники
Первокурсники
комедия 2009, Великобритания
Смерть на похоронах 7
Смерть на похоронах Death at a Funeral
комедия, драма 2007, США
Новости о Дин Крэйг
Неуклюжий парень портит жизнь Марии Бакаловой и ее жениху в трейлере комедии «Медовый месяц»
Неуклюжий парень портит жизнь Марии Бакаловой и ее жениху в трейлере комедии «Медовый месяц»
На кону большое богатство: вышел новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка»
На кону большое богатство: вышел новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка»
Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество»
Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество»
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