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Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Kathleen Turner
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Кэтлин Тёрнер
Kathleen Turner
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Дата рождения
19 июня 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэтлин Тёрнер
Родилась 19 июня 1954 года. Спрингфилд, Миссури, США.
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Фильмография Кэтлин Тёрнер
Тупой и еще тупее 2
комедия
2015, США
6.0
Дом-монстр
мистика, анимация, семейный
2006, США
7.0
Гениальные младенцы
комедия, криминал, семейный
1999, США
2.0
Девственницы-самоубийцы
драма, мистика
1999, США
7.0
Лунный свет и Валентино
мелодрама, драма, комедия
1995, Великобритания / США
5.0
Мамочка-маньячка-убийца
комедия, криминал, триллер
1994, США
6.0
Нагие из Нью-Йорка
комедия, мелодрама
1993, США
5.0
Детектив Варшавски
боевик, комедия, криминал
1991, США
5.0
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25 марта 2021 16:11
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