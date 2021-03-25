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Кэтлин Тёрнер

Kathleen Turner
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер Kathleen Turner
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Дата рождения
19 июня 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэтлин Тёрнер

Родилась 19 июня 1954 года. Спрингфилд, Миссури, США.

Фильмография Кэтлин Тёрнер
Тупой и еще тупее 2
Тупой и еще тупее 2
комедия 2015, США
6.0
Дом-монстр
Дом-монстр
мистика, анимация, семейный 2006, США
7.0
Гениальные младенцы
Гениальные младенцы
комедия, криминал, семейный 1999, США
2.0
Девственницы-самоубийцы
Девственницы-самоубийцы
драма, мистика 1999, США
7.0
Лунный свет и Валентино
Лунный свет и Валентино
мелодрама, драма, комедия 1995, Великобритания / США
5.0
Мамочка-маньячка-убийца
Мамочка-маньячка-убийца
комедия, криминал, триллер 1994, США
6.0
Нагие из Нью-Йорка
Нагие из Нью-Йорка
комедия, мелодрама 1993, США
5.0
Детектив Варшавски
Детектив Варшавски
боевик, комедия, криминал 1991, США
5.0
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Заключительный сезон сериала «Метод Комински» получил дату премьеры Netflix выпустит финал шоу с Майклом Дугласом уже этой весной.
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25 марта 2021 16:11
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