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Джей Си Чендор
Джей Си Чендор
J. C. Chandor
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Джей Си Чендор
J. C. Chandor
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Дата рождения
24 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джей Си Чендор
Родился 24 ноября 1973 года. Морристаун, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джей Си Чендор
Крэйвен-охотник
боевик, приключения, фантастика
2023, США
0.0
Тройная граница
приключения, драма, криминал, боевик
2019, США
6.0
Самый жестокий год
криминал, триллер, драма, боевик
2014, США
6.0
Не угаснет надежда
драма, приключения
2013, США
7.0
Предел риска
драма
2010, США
7.0
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Звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос сыграет Калипсо в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
В касте также заняты Аарон Тейлор-Джонсон, Фред Хехингер и Рассел Кроу.
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2 марта 2022 11:07
Актер из «Белого лотоса» Фред Хехингер получил роль Хамелеона в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
Артист присоединится к анонсированным ранее Аарону Тейлору-Джонсону и Расселу Кроу.
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24 февраля 2022 11:15
Аарон Тейлор-Джонсон утвержден на роль Крэйвена-охотника в киновселенной Marvel от Sony
Сольный фильм о знаменитом злодее готовится к выходу в январе 2023 года.
Написать
27 мая 2021 11:03
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