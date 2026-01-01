Меню
Награды и номинации фильма Крейвен-охотник 2024

Золотая малина 2025 Золотая малина 2025
Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
