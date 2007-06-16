Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Билли Бэррэтт
Billy Barratt
Киноафиша
Персоны
Билли Бэррэтт
Билли Бэррэтт
Billy Barratt
Дата рождения
16 июня 2007
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Популярные фильмы
7.1
Верни её из мертвых
(2025)
Билеты
5.8
Мой шпион: Вечный город
(2024)
4.9
Кратер
(2023)
Фильмография Билли Бэррэтт
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2023
2021
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
7.1
Верни её из мертвых
Bring Her Back
ужасы
2025, Австралия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
5.8
Мой шпион: Вечный город
My Spy: The Eternal City
боевик, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
4.9
Кратер
Crater
приключения, драма, семейный
2023, США
Смотреть трейлер
Вторжение
драма, фантастика
2021, США
Новости о Билли Бэррэтт
Подростки отправляются в путешествие по Луне в трейлере семейного фильма «Кратер»
Сериал «Вторжение» продлен на второй сезон
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667