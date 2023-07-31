Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»

Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»

31 июля 2023 10:36
Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»

Картина имеет сейчас 96% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.

В сети появились рецензии на мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». Критики тепло приняли картину, особенно отметив ее качественный юмор и продуманный визуальный стиль.

Так, обозреватель The Guardian Питер Брэдшоу написал:

«Новый анимационный фильм о предыстории антропоморфных черепах-героев оказался неожиданно смешным и достаточно стильным».

Мануэль Бетанкур из AV Club заявил, что лента освежает застоявшуюся франшизу:

«Этот остроумный, задорный и динамичный мультфильм о юности всеми любимых любителей пиццы освежающе переосмысляет франшизу, которая в 2023 году многим может показаться устаревшей».

Кларисса Лафри из Independent отметила, что в мультфильме удачно совмещаются нововведения с хорошо знакомыми фанатам Черепашек-ниндзя элементами:

«Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» сочетает невероятную любовь к прошлому франшизы, новаторское визуальное решение и осовремененную тональность».

Джон Наджент из Empire пообещал, что зрители будут очарованы квартетом главных героев:

«Это изобретательно стилизованная, головокружительно смешная и удивительно аутентичная картина о людях, отвергнутых обществом. Попросту невозможно не проникнуться любовью к четверке братьев-рептилий».

Лиз Шеннон Миллер из Consequence написала, что мультфильм удачно выделяется на фоне огромной массы бездушных голливудских проектов:

«Во времена, когда многое из того, что мы смотрим, кажется пластиковым и дешевым ширпотребом, жажда фильмов с душой становится как никогда остра, пока не выходят фильмы, подобные этому».

Средний балл «свежести» мультфильма на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 96%.

«Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдут в мировой прокат послезавтра, 2 августа.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Читать далее 29 июля 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Читать далее 31 июля 2023
Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Читать далее 31 июля 2023
Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» Читать далее 31 июля 2023
Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии Читать далее 30 июля 2023
Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая» Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая» Читать далее 1 августа 2023
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10» Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10» Читать далее 31 июля 2023
Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2» Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2» Читать далее 31 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше