Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»
Картина имеет сейчас 96% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.
В сети появились рецензии на мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». Критики тепло приняли картину, особенно отметив ее качественный юмор и продуманный визуальный стиль.
Так, обозреватель The Guardian Питер Брэдшоу написал:
«Новый анимационный фильм о предыстории антропоморфных черепах-героев оказался неожиданно смешным и достаточно стильным».
Мануэль Бетанкур из AV Club заявил, что лента освежает застоявшуюся франшизу:
«Этот остроумный, задорный и динамичный мультфильм о юности всеми любимых любителей пиццы освежающе переосмысляет франшизу, которая в 2023 году многим может показаться устаревшей».
Кларисса Лафри из Independent отметила, что в мультфильме удачно совмещаются нововведения с хорошо знакомыми фанатам Черепашек-ниндзя элементами:
«Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» сочетает невероятную любовь к прошлому франшизы, новаторское визуальное решение и осовремененную тональность».
Джон Наджент из Empire пообещал, что зрители будут очарованы квартетом главных героев:
«Это изобретательно стилизованная, головокружительно смешная и удивительно аутентичная картина о людях, отвергнутых обществом. Попросту невозможно не проникнуться любовью к четверке братьев-рептилий».
Лиз Шеннон Миллер из Consequence написала, что мультфильм удачно выделяется на фоне огромной массы бездушных голливудских проектов:
«Во времена, когда многое из того, что мы смотрим, кажется пластиковым и дешевым ширпотребом, жажда фильмов с душой становится как никогда остра, пока не выходят фильмы, подобные этому».
Средний балл «свежести» мультфильма на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 96%.
«Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдут в мировой прокат послезавтра, 2 августа.