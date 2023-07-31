Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»

Картина имеет сейчас 96% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.

В сети появились рецензии на мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». Критики тепло приняли картину, особенно отметив ее качественный юмор и продуманный визуальный стиль.

Так, обозреватель The Guardian Питер Брэдшоу написал:

«Новый анимационный фильм о предыстории антропоморфных черепах-героев оказался неожиданно смешным и достаточно стильным».

Мануэль Бетанкур из AV Club заявил, что лента освежает застоявшуюся франшизу:

«Этот остроумный, задорный и динамичный мультфильм о юности всеми любимых любителей пиццы освежающе переосмысляет франшизу, которая в 2023 году многим может показаться устаревшей».

Кларисса Лафри из Independent отметила, что в мультфильме удачно совмещаются нововведения с хорошо знакомыми фанатам Черепашек-ниндзя элементами:

«Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» сочетает невероятную любовь к прошлому франшизы, новаторское визуальное решение и осовремененную тональность».

Джон Наджент из Empire пообещал, что зрители будут очарованы квартетом главных героев:

«Это изобретательно стилизованная, головокружительно смешная и удивительно аутентичная картина о людях, отвергнутых обществом. Попросту невозможно не проникнуться любовью к четверке братьев-рептилий».

Лиз Шеннон Миллер из Consequence написала, что мультфильм удачно выделяется на фоне огромной массы бездушных голливудских проектов:

«Во времена, когда многое из того, что мы смотрим, кажется пластиковым и дешевым ширпотребом, жажда фильмов с душой становится как никогда остра, пока не выходят фильмы, подобные этому».

Средний балл «свежести» мультфильма на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 96%.

«Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдут в мировой прокат послезавтра, 2 августа.