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Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя: Погром мутантов Черепашки-ниндзя: Погром мутантов, 2023: актеры и роли

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов, 2023: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джефф Роу Джефф Роу Jeff Rowe Кайлер Спирс Kyler Spears
В ролях
Пол Радд Пол Радд Paul Rudd Джанкарло Эспозито Джанкарло Эспозито Giancarlo Esposito Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Джон Сина Джон Сина John Cena Натасия Деметриу Натасия Деметриу Natasia Demetriou Майя Рудольф Майя Рудольф Maya Rudolph Айо Эдебири Айо Эдебири Ayo Edebiri Айс Кьюб Айс Кьюб Ice Cube
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