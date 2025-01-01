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Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов, 2023: актеры и роли
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов, 2023: актеры и роли
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Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джефф Роу
Jeff Rowe
Кайлер Спирс
Kyler Spears
В ролях
Пол Радд
Paul Rudd
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Роуз Бирн
Rose Byrne
Джеки Чан
Jackie Chan
Сет Роген
Seth Rogen
Джон Сина
John Cena
Натасия Деметриу
Natasia Demetriou
Майя Рудольф
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