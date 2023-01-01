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Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
2023 / США
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8.5
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Черепашки ниндзя
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