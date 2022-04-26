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Черепашки-ниндзя: Погром мутантов Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя: Погром мутантов Отзывы о мультфильме «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2023 / США
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Отзывы о мультфильме «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

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Лера Гайфуллина 26 апреля 2022, 21:02
Сходила только что на фильм,очень понравился!Всем советую!
26 апреля 2022, 21:02 Ответить
Ferensy 27 апреля 2022, 15:02
в ответ на сообщение Лера Гайфуллина от 26 апреля 2022, 21:02
Как вы это сделали? Что там у вас в будущем? Как погода?
27 апреля 2022, 15:02 Ответить
azizhandzabrailov 19 февраля 2023, 12:28
Так он же 3 августа должен выйти
19 февраля 2023, 12:28 Ответить
xivet43099 1 июня 2023, 16:55
Пока наслаждаемся трейлерами и кадрами. Такой мульт всей семьей можно посмотреть. Старшие понастальгируют, младшие познакомятся с культовыми персонажами))
1 июня 2023, 16:55 Ответить
Tyfhfhhjgj Eegd 12 июня 2023, 05:30
А он есть Арсеньев мультфильм про черепашки ниндзя
12 июня 2023, 05:30 Ответить
Гриша Михайлов 30 июня 2023, 14:11
Всё детство смотрел черепашек ниндзя, безумно фанател от них.
Как думаете, хороший получится мультик? Я очень надеюсь, что всем фанатам понравится. По трейлеру пока всё круто, ЖДУ!
30 июня 2023, 14:11 Ответить
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