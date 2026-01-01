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Мик Гэррис
Mick Garris
Киноафиша
Персоны
Мик Гэррис
Мик Гэррис
Mick Garris
Дата рождения
4 декабря 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Биография Мик Гэррис
Родился 4 декабря 1951 года. Санта-Моника, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
7.8
1982 - величайший год для гиков
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Байки из склепа
(1989)
7.6
Однажды в сказке
(2011)
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7.2
Смятение в силе
A Disturbance in the Force
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2023, США
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Фокус-покус 2
Hocus Pocus 2
комедия, семейный, фэнтези
2022, США
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Рецензия
7.8
1982 - величайший год для гиков
1982: Greatest Geek Year Ever!
документальный
2022, США
3.6
Небесные акулы
Sky Sharks
комедия, ужасы, фантастика
2020, Германия
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5.4
Кинотеатр кошмаров
Nightmare Cinema
ужасы
2018, США
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Рецензия
6.3
Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика
2016, США
3.4
Трещина
The Rift
ужасы, фантастика, триллер
2016, Сербия / Южная Корея / Словения
6.5
Рейвенсвуд
драма, ужасы
2013, США
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