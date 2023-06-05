В разработку запущен «Фокус-покус 3»

Студия Walt Disney Pictures приступила к разработке третьей части фэнтезийной франшизы «Фокус-покус». Об этом объявил президент компании Шон Бейли в новом интервью для New York Times.

Оригинальный «Фокус-покус» (1993) повествует о ведьмах Винфрид (Бетт Мидлер), Мэри (Сара Джессика Паркер) и Саре (Кэти Нэджими), вернувшихся к жизни через 300 лет после своей казни. Попав в 1993 год, злодейкам приходится столкнуться с реалиями современного мира и смелыми детьми, которые решают помешать их коварным планам.

Несмотря на то, что фильм не возымел коммерческого успеха, в 2022 году он получил сиквел. Вторая часть побила рекорды чартов Nielson, собрав 2,7 млрд минут просмотров в первые дни после релиза и завоевав титул самой успешной премьеры полнометражной картины на стриминговых сервисах в истории. «Фокус-покус 2» также стал самой просматриваемой оригинальной лентой платформы Disney+ за первые три дня в эфире.

Ранее сценарист сиквела Джен Д’Анджело намекнула на то, что в третьем фильме могут вновь появиться Омри Кац и Винесса Шоу, сыгравшие юных Макса и Ванессу в оригинальной картине:

«Мы очень старались вернуть всех актеров оригинального фильма для камео, но у нас по разным причинам ничего не получилось. Я надеюсь, что в потенциальном «Фокусе-покусе 3» мы покажем Макса и Элисон, живущих в Калифорнии».

Дата выхода «Фокуса-покуса 3» пока неизвестна.