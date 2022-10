«Фокус-покус 2»: Рецензия Киноафиши

Две старшеклассницы случайно зажигают свечу с черным пламенем и вызывают сестер Сандерсон. Злобные ведьмы возвращаются в современный Салем 29 лет спустя после событий первого фильма.

Семейная хоррор-комедия «Фокус-покус» 1993 года давно стала одним из символов Хеллоуина. Искрометный черный юмор, жуткая история про похищение детей и сцена с песней Сары Сандерсон, которая пробирает до костей, праздничный дух 31 октября и зажигательные танцы под I Put A Spell On You – то, за что многочисленные поклонники любят этот фильм. Сиквел «Фокуса-покуса» вышел на Disney+ 29 лет спустя после культового фильма. Легендарных ведьм снова играют Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими.

В «Фокусе-покусе — 2», снятом Энн Флетчер (« Предложение »), главные героини (помимо сестер Сандерсон, разумеется) — три старшеклассницы. Одна из них, Бекка, увлекается колдовством (и не случайно) и в канун Хеллоуина заходит в магазинчик с магическими предметами, который располагается в бывшем доме сестер Сандерсон. Загадочный продавец подкладывает в пакет героини ту самую свечу с черным пламенем. Бекку играет звезда новой «Сплетницы» Уитни Пик. В оригинальном фильме школьница Эллисон тоже интересовалась магией и была «ведьмочкой», по словам сестер Сандерсон, но эта героиня казалась более примитивной, чем Бекка. Образ последней скорее вдохновлен подростковым кино про юных колдуний. Линия Бекки и ее подруг явно отсылает к « Колдовству » — когда девушки объединяются, их тоже силы растут.

Второй «Фокус-покус» тоже начинается с флешбэка, только не о пропавших детях, а о взрослении салемских ведьм в 1653 году. Интересно, как легко и непринужденно режиссер вписывает в предысторию сестер Сандерсон феминистский контекст. Когда Винни исполнилось шестнадцать, местный пастор настаивал, чтобы она вышла замуж не за своего соулмейта Билли Бутчерсона (он появлялся в образе зомби в первом фильме), а за некоего Джона Притчетта. Но девушка отвергла авторитет церкви и отказалась становиться его женой. За это Винни и ее сестер Сару и Мэри навсегда изгнали из Салема. Героини сбежали в лес, в котором встретили могущественную колдунью (Ханна Уэддингхэм), посвятившую их в ведьмовство и вручившую им книгу заклинаний. В предыстории режиссер обозначает и задатки характеров взрослых сестер. Винни уже проявляет настойчивость и властность, Сара — более податливая и романтичная, а Мэри — задорная и неугомонная. Пролог — одна из самых важных частей фильма, которая нужна, чтобы лучше раскрыть личности сестер Сандерсон. Если в первом «Фокусе-покусе» главная цель вернувшихся ведьм — забрать души детей, чтобы помолодеть, то здесь она отходит на второй план, а героини заняты местью своим врагам из прошлого.

Фильм полностью построен на ностальгии по первой части и явно посвящен всем фанатам «Фокуса-покуса». Владелец оккультного магазинчика пересказывает историю Текери Бинкса, которого колдуньи превратили в кота. В Хеллоуин жители Салема проводят конкурс на лучший косплей на сестер Сандерсон, который выигрывают сами ведьмы. В гипермаркете появляются фанатки Винни, Сары и Мэри, одетые в их костюмы, которые просят колдуний сделать с ними селфи. В «Фокусе-покусе — 2» режиссер повторяет и культовую сцену из первого фильма, когда сестры заколдовали толпу и заставили ее плясать до упаду. Только в этот раз ведьмы исполняют кавер на песню Blondie One Way Or Another. В сиквеле возвращается и зомби Билли Бутчерсон, правдивую историю которого нам наконец расскажут.

«Фокус-покус — 2» не блещет оригинальностью и не переосмысляет первый фильм. У него есть недостатки, включая плохо проработанных второстепенных персонажей, но даже это можно простить Энн Флетчер, потому что сестры Сандерсон — главные звезды сиквела, которые перетягивают на себя все внимание. «Фокус-покус — 2» — это веселое хеллоуинское кино для всей семьи с музыкальными сценами, от которых бегут мурашки. После него хочется сразу пересмотреть первую часть. «Фокус-покус — 2» не только драйвовая хоррор-комедия, но и поучительная история о том, что каждой ведьме нужен свой шабаш.

«Фокус-покус — 2» держится на той самой неиссякаемой химии между Мидлер, Паркер и Наджими, которым достаточно просто пройтись по улицам Салема, чтобы вызвать ностальгические эмоции и восторг у зрителя. Легендарное трио вернулось, и никто не сможет устоять перед его чарами. «The witches are back», — поют сестры Сандерсон, и этим все сказано.