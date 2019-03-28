Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Страна меда
8.0
Киноафиша Фильмы Страна меда
8.0

Страна меда

, 2019
Honeyland
Македония / документальный, драма / 18+
Постер фильма Страна меда
8.0

О фильме

В центре сюжета фильма пожилая балканка Хатидзе Муратова, которая всю жизнь занимается разведением пчёл и сбором мёда. Хатидзе живет так, как жили её предки, она не пользуется никакими современными приборами, предпочитая добывать мёд по старинке. В её работе — уважение к пчёлам и природе. Осознанный подход к сельскому хозяйству — это не прихоть, а необходимость, которую люди не видят, но которой противостоит весь научно-технический прогресс современности...

В ролях

Хатидзе Муратова
Self
Назифе Муратова
Self
Hussein Sam
Self
Ljutvie Sam
Self
Mustafa Sam
Self
Muzafer Sam
Self
Veli Sam
Self
Ali Sam
Self
Alit Sam
Self
Gamze Sam
Self
Режиссер Тамара Котевска, Любомир Стефанов
Сценарист Тамара Котевска, Любомир Стефанов
Композитор Foltin, Goce Jovanoski, Branislav Nikolov, Pece Trajkovski Brada
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Македония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 13 сентября 2019
Премьера в мире 28 марта 2019
Дата выхода
26 июля 2019 Бразилия
13 сентября 2019 Великобритания
21 ноября 2019 Германия
20 февраля 2020 Греция
21 ноября 2019 Дания
1 сентября 2020 Испания
20 сентября 2019 Канада
29 августа 2019 Македония
26 июля 2019 Норвегия 15
26 июля 2019 США
27 августа 2020 Словакия
16 сентября 2020 Франция
28 мая 2020 Чехия
Сборы в мире $1 314 260
Производство Apolo Media, Cinereach, Macedonian Film Agency
Другие названия
Medena zemja, Honeyland, 蜂蜜之地, Bal Ülkesi, Honeyland - A Terra do Mel, Honeyland - Land des Honigs, Honeyland: La femme aux abeilles, Honeyland: Le royaume des abeilles, Honningland, Honninglandet, Honungslandet, Hunajan maa, Kraina miodu, Krajina medu, La terra de la mel, Land des Honigs, Medena zemlja, Zemlja meda, Στη γη του άγριου μελιού, Країна меду, Медена земя, Страна мёда, ハニーランド 永遠の谷, 大地蜜語, Le royaume des abeilles

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 14 голосов
8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Страна меда

Побег
Побег анимация, документальный, драма
2021, Дания / Швеция / Норвегия / Франция / Испания / Италия / Великобритания
7.0
Худший человек на свете
Худший человек на свете драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Мой учитель-осьминог
Мой учитель-осьминог документальный
2020, ЮАР
8.0
Куда ты идешь, Аида?
Куда ты идешь, Аида? драма, исторический, военный
2020, Босния и Герцеговина / Австрия / Румыния / Нидерланды / Германия / Польша / Франция / Норвегия / Турция
7.0
Пещера
Пещера документальный
2019, Сирия / Дания / Германия / Катар / США
7.0
Для Самы
Для Самы документальный
2019, Великобритания / Сирия
8.0
Американская фабрика
Американская фабрика документальный
2019, США
7.0
Коллектив
Коллектив документальный
2019, Румыния / Люксембург
8.0
Тело Христово
Тело Христово драма
2019, Польша
7.0
Дух Баухауса
Дух Баухауса документальный
2018, Германия
6.0
Соберись перед прыжком
Соберись перед прыжком документальный
2018, США
8.0
Большая маленькая ферма
Большая маленькая ферма документальный
2018, США
8.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше