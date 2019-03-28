В центре сюжета фильма пожилая балканка Хатидзе Муратова, которая всю жизнь занимается разведением пчёл и сбором мёда. Хатидзе живет так, как жили её предки, она не пользуется никакими современными приборами, предпочитая добывать мёд по старинке. В её работе — уважение к пчёлам и природе. Осознанный подход к сельскому хозяйству — это не прихоть, а необходимость, которую люди не видят, но которой противостоит весь научно-технический прогресс современности...
|26 июля 2019
|Бразилия
|13 сентября 2019
|Великобритания
|21 ноября 2019
|Германия
|20 февраля 2020
|Греция
|21 ноября 2019
|Дания
|1 сентября 2020
|Испания
|20 сентября 2019
|Канада
|29 августа 2019
|Македония
|26 июля 2019
|Норвегия
|15
|26 июля 2019
|США
|27 августа 2020
|Словакия
|16 сентября 2020
|Франция
|28 мая 2020
|Чехия