Джули (Ренате Реинсве) – типичная европейская миллениалка. Ей уже под тридцать, она из респектабельной норвежской семьи, у неё всё в принципе есть, кроме понимания, зачем ей существовать и для чего. Вместе с героиней мы проживём несколько лет из её жизни и посмотрим, как она меняется и меняется ли. Пожалуй, признаком хоть какой-то кинематографической образованности скоро станет знание не одного Триера из Дании, а целых двух. Действительно, с первого успеха режиссёра «Осло,…
Возраст тридцатилетия Юлии, героини норвежского фильма, становится временем если не подведения предварительных достижений, но прощания с детством, взросления, принятия себя, обретения определенности. Героиня в 30 лет довольно инфантильна: не определилась с профессией, ищет себя в любви, не готова к материнству. Законы возрастной периодизации не жёстки, подростковый возраст за последнее время сдвинулся в своей верхней границе к 25 годам, глядя на Юлию, возникает вопрос: стоит подвинуть ещё? И что в этой возможной эмоциональной задержке обусловлено особенностями времени? Сложности , сосредоточения, умения увидеть главное, необходимость бежать одновременно по всем дорожкам сада расходящихся тропок, рискуя пропустить главное, важное, трудное… В чем причина?
Искренность, спонтанность, ребячливость, очаровательная улыбка, не сходящая с лица... этот милый 30 -летний ребенок когда -нибудь станет взрослым? Или фильм- это гимн вечному Ребенку в нас?
И какова роль семьи в развитии инфантильности? Родители Юлии - всепрощающая , поддерживающая, возможно, гиперопекающая мать и инфантильный отец, отношения с которым героиня в конце фильма прерывает, осознавая, наконец, злость на него за бесконечное вранье, равнодушие и невнимание.
Аксель , возлюбленный Юлии, художник комиксов, становится для нее идеальным отцом , но спасительная , казалось бы, любовь оказывается ускользнувшей и не заменённой. Отношения с Эдвином не способствуют поиску смыслов. Романтическое знакомство, исследование друг друга больше, чем намёк на девиации, напоминает детсадовское исследование друг друга разнополых пятилеток.
Последние события фильма-болезнь и смерть уже бывшего любимого, Акселя, похоже, продвигают героиню к взрослости. Название фильма - отсылки к нарциссическому в героине. Это и переход от идеализации к обесцениванию, от самого лучшего к самому худшему. Это и сочетание всемогущества ( я люблю мягкие члены, потому что способна сделать их твёрдыми) и беспомощности (Бемби на льду). И если послевкусие балаяновского фильма - грусть, может быть,даже отчаяние, сомнения в будущем, то полёты героини Ренате вполне себе управляемы и закономерны, и в последних кадрах мы видим повзрослевшиую героиню, достаточно уверенную в себе, профессиональную и одинокую.
Уже не со скользящими копытцами, а вполне себе уверенно перебирающую стройными ногами по твёрдой устойчивой поверхности. Терапевтичными для неё оказалось общение с Акселем, проживание с ним его болезни и смерти, собственной беременности.
Какое же еще обьяснение названию "худший из худших"? Худший, потому что осознанный, склонный к саморефлексии, самокритичный. Это и автор, и Аксель , и сама Юлия, результат ее развития в течение фильма.
Среди ассоциаций- яркий психологический экспертмент 70-х годов. Одни и те же самооценочные тесты предложили группе людей с неврозами и группе заключённых- рецидивистов. Одна обобщённая самохарактеристика была наполнена эпитетами: " добрый", " человечный", " готовый поддержать друзей и близких", " честный", "ответственный", ,в конечном счёте -" Хороший". Во второй группе часто встречались слова" на меня нельзя положиться", " моим прегрешениям нет прощения", «я виноват», в конечном счёте- " Плохой". Удивительно было то, что хорошими себя считали заключённые, совершившие преступления, а плохими- страдающие люди.
Поэтому самоирония, закадровый голос, осознания героини- все способствуют её становлению. Некий хаос жизни героини структурируется в обретении eю инсайтов .
Как и все европейское кино, фильм пытается охватить ВСЕ темы бренного бытия и уместить их в 2 часа
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