Наша рецензия

Джули (Ренате Реинсве) – типичная европейская миллениалка. Ей уже под тридцать, она из респектабельной норвежской семьи, у неё всё в принципе есть, кроме понимания, зачем ей существовать и для чего. Вместе с героиней мы проживём несколько лет из её жизни и посмотрим, как она меняется и меняется ли. Пожалуй, признаком хоть какой-то кинематографической образованности скоро станет знание не одного Триера из Дании, а целых двух. Действительно, с первого успеха режиссёра «Осло,…