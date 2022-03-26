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Худший человек на свете Худший человек на свете
Киноафиша Фильмы Худший человек на свете Отзывы о фильме «Худший человек на свете»
Verdens verste menneske Худший человек на свете 2021 / Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Худший человек на свете»

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Наша рецензия

Джули (Ренате Реинсве) – типичная европейская миллениалка. Ей уже под тридцать, она из респектабельной норвежской семьи, у неё всё в принципе есть, кроме понимания, зачем ей существовать и для чего. Вместе с героиней мы проживём несколько лет из её жизни и посмотрим, как она меняется и меняется ли. Пожалуй, признаком хоть какой-то кинематографической образованности скоро станет знание не одного Триера из Дании, а целых двух. Действительно, с первого успеха режиссёра «Осло,…

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Ирина Морозова 26 марта 2022, 00:56
Оценка
Полёты во сне и наяву главной героини фильма "Худший человек на свете" кажутся поначалу значительно более лёгкими, непосредственными и естественными в сравнении с положением героя Олега Янковского. Именно с фильмом Романа Балаяна возникает чёткая ассоциация после просмотра нового фильма Йоакима Триера.
Возраст тридцатилетия Юлии, героини норвежского фильма, становится временем если не подведения предварительных достижений, но прощания с детством, взросления, принятия себя, обретения определенности. Героиня в 30 лет довольно инфантильна: не определилась с профессией, ищет себя в любви, не готова к материнству. Законы возрастной периодизации не жёстки, подростковый возраст за последнее время сдвинулся в своей верхней границе к 25 годам, глядя на Юлию, возникает вопрос: стоит подвинуть ещё? И что в этой возможной эмоциональной задержке обусловлено особенностями времени? Сложности , сосредоточения, умения увидеть главное, необходимость бежать одновременно по всем дорожкам сада расходящихся тропок, рискуя пропустить главное, важное, трудное… В чем причина?
Искренность, спонтанность, ребячливость, очаровательная улыбка, не сходящая с лица... этот милый 30 -летний ребенок когда -нибудь станет взрослым? Или фильм- это гимн вечному Ребенку в нас?
И какова роль семьи в развитии инфантильности? Родители Юлии - всепрощающая , поддерживающая, возможно, гиперопекающая мать и инфантильный отец, отношения с которым героиня в конце фильма прерывает, осознавая, наконец, злость на него за бесконечное вранье, равнодушие и невнимание.
Аксель , возлюбленный Юлии, художник комиксов, становится для нее идеальным отцом , но спасительная , казалось бы, любовь оказывается ускользнувшей и не заменённой. Отношения с Эдвином не способствуют поиску смыслов. Романтическое знакомство, исследование друг друга больше, чем намёк на девиации, напоминает детсадовское исследование друг друга разнополых пятилеток.
Последние события фильма-болезнь и смерть уже бывшего любимого, Акселя, похоже, продвигают героиню к взрослости. Название фильма - отсылки к нарциссическому в героине. Это и переход от идеализации к обесцениванию, от самого лучшего к самому худшему. Это и сочетание всемогущества ( я люблю мягкие члены, потому что способна сделать их твёрдыми) и беспомощности (Бемби на льду). И если послевкусие балаяновского фильма - грусть, может быть,даже отчаяние, сомнения в будущем, то полёты героини Ренате вполне себе управляемы и закономерны, и в последних кадрах мы видим повзрослевшиую героиню, достаточно уверенную в себе, профессиональную и одинокую.
Уже не со скользящими копытцами, а вполне себе уверенно перебирающую стройными ногами по твёрдой устойчивой поверхности. Терапевтичными для неё оказалось общение с Акселем, проживание с ним его болезни и смерти, собственной беременности.
Какое же еще обьяснение названию "худший из худших"? Худший, потому что осознанный, склонный к саморефлексии, самокритичный. Это и автор, и Аксель , и сама Юлия, результат ее развития в течение фильма.
Среди ассоциаций- яркий психологический экспертмент 70-х годов. Одни и те же самооценочные тесты предложили группе людей с неврозами и группе заключённых- рецидивистов. Одна обобщённая самохарактеристика была наполнена эпитетами: " добрый", " человечный", " готовый поддержать друзей и близких", " честный", "ответственный", ,в конечном счёте -" Хороший". Во второй группе часто встречались слова" на меня нельзя положиться", " моим прегрешениям нет прощения", «я виноват», в конечном счёте- " Плохой". Удивительно было то, что хорошими себя считали заключённые, совершившие преступления, а плохими- страдающие люди.
Поэтому самоирония, закадровый голос, осознания героини- все способствуют её становлению. Некий хаос жизни героини структурируется в обретении eю инсайтов .
26 марта 2022, 00:56 Ответить
kamruz25 27 марта 2022, 23:28
Оценка
Бесшабашная героиня вначале, потом, вроде, поумневшая. Очень длинный фильм. Двоякое чувство по фильму. Думаю, что рассказать невозможно, думаю, что надо смотреть. Аксель, занимающийся комиксами, вообще не понимаю, как вообще смотрят комиксы, тем более какие-то пошлякские. Может за болезнь его - это ему возмездие за такое его "творчество". Ведь ничего не проходит бесследно! Смотрите фильм! Сами дадите оценку!
27 марта 2022, 23:28 Ответить
Drew 11 апреля 2022, 14:38
Оценка
Фильм ничем не отличается от фильмов, которые показывают на канале Еврокино.
Как и все европейское кино, фильм пытается охватить ВСЕ темы бренного бытия и уместить их в 2 часа
11 апреля 2022, 14:38 Ответить
Танечка Верпаховская 25 апреля 2022, 11:54
Большей фигни сложно себе представить...
25 апреля 2022, 11:54 Ответить
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