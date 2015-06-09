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Том и Джерри: Шпион Квест Том и Джерри: Шпион Квест
Киноафиша Фильмы Том и Джерри: Шпион Квест
Tom and Jerry: Spy Quest

Том и Джерри: Шпион Квест, 2015

2015 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кот и мышонок традиционно изводят друг дружку, но сталкиваются с юным шпионом Джонни Квестом, его приятелем Хаджи и их псом Бандитом. Заклятый враг семьи Квест доктор Зин затевает новую интригу…

  • Это первый фильм-кроссовер Ханны и Барбера со времен «Джетсонов и Флинстоунов».
  • Музыкальный ряд фильма вдохновлен оригинальным сериалом.
  •  Тим Мэтисон (в этом проекте Президент) изначально озвучивал самого Джонни Квеста, когда персонаж дебютировал в 1964 году. Теперь голосом Джонни стал 17-летний Риз Хартвиг, актер, известный по своим работам в полнометражках «Внеземное эхо» (2014), «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» (2014) и «Под Сильвер-Лэйк» (2018).
  • Хаджи озвучил Арни Пантойя, дебютировавший в 2005 в телефильме-ужастике «Смертоносная стая». Его заметные роли — Тенма («Рыцари Зодиака: Утерянный холст»), прапорщик Гарибальди («Красные рубашки»), Кан («Жизнь в альтернативном мире с нуля»). Он озвучил главного героя Кадзуму Сато, в японском анимационном фильме «Богиня благословляет этот прекрасный мир».
  • Джеймс Хун, озвучивший главного антагониста доктора Зина, получил инженерное образование и полтора года старательно работал дорожным инженером в округе Лос-Анджелес, но страсть к актерству заставляла его брать больничные и отпуска, чтобы сниматься в фильмах и участвовать в их озвучивании.

Ещё один день на пляже для проблемной парочки, пока Том и Джерри не сталкиваются со шпионами Джонни Квестом, Хаджи и Бандитом. Когда давний враг семьи Квестов, доктор Зин, узнаёт о том, что у Бентона Квеста есть орудие решения энергетических проблем мира, он посылает армию злобных кошек украсть его и взять в плен Бентона вместе с охранником Рэйсом Бэнноном. Джонни и его новые пушистые друзья отправляются на опасные поиски отца в попытке спасти мир!

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 9 июня 2015
Возраст 6+
Режиссер
Спайк Брандт
В ролях
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
Риз Хартвиг
Арни Пантойя
Эрик Бауза
Эрик Бауза
Майкл Хэнкс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Том и Джерри: Шпион Квест 2 постера
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