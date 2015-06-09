Том и Джерри: Шпион Квест, 2015

Ещё один день на пляже для проблемной парочки, пока Том и Джерри не сталкиваются со шпионами Джонни Квестом, Хаджи и Бандитом. Когда давний враг семьи Квестов, доктор Зин, узнаёт о том, что у Бентона Квеста есть орудие решения энергетических проблем мира, он посылает армию злобных кошек украсть его и взять в плен Бентона вместе с охранником Рэйсом Бэнноном. Джонни и его новые пушистые друзья отправляются на опасные поиски отца в попытке спасти мир!