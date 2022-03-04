Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я краснею Я краснею
Киноафиша Фильмы Я краснею Отзывы о мультфильме «Я краснею»
Turning Red Я краснею 2022 / Канада
7.5 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Я краснею»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
gnatali79 4 марта 2022, 17:17
Оценка
Мультик классный
4 марта 2022, 17:17 Ответить
Асылжан Асылжан 24 марта 2022, 21:43
Оценка
А КОГДА НАЧНЁТСЯ МУЛЬТИК КОКОГО ЧИСЛА?
24 марта 2022, 21:43 Ответить
Киноафиша.инфо 25 марта 2022, 08:16
в ответ на сообщение Асылжан Асылжан от 24 марта 2022, 21:43
Здравствуйте. Мультфильм не выйдет в российский прокат.
25 марта 2022, 08:16 Ответить
sk18051978 28 марта 2022, 10:09
Оценка
С какого числа начнётся этот мультик?
28 марта 2022, 10:09 Ответить
Киноафиша.инфо 28 марта 2022, 12:27
в ответ на сообщение sk18051978 от 28 марта 2022, 10:09
Здравствуйте. Мультфильм не выйдет в российский прокат.
28 марта 2022, 12:27 Ответить
jelyfish09 5 апреля 2022, 13:58
А почему не выйдет? Из за санкций, или другая пречина?
5 апреля 2022, 13:58 Ответить
madi_ko90 7 мая 2022, 21:01
Оценка
Где можно посмотреть
7 мая 2022, 21:01 Ответить
Людмила Бабинцева 12 июня 2022, 09:03
Оценка
У него рейтинг 6+? Я несогласна это для подростка! я б своим детям не показала 6+. Задумка интересная но нет! все больше разочарование в диснее. да еще и китайские семьи позорят или нацию!
12 июня 2022, 09:03 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:39
Оценка
Очень классный мультфильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!
1 июля 2022, 23:39 Ответить
User 25 октября 2022, 04:59
Оценка
Чудесный )
25 октября 2022, 04:59 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 4 комментария
Король неба
Король неба 63 комментария
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города 1 комментарий
Клон
Клон 1 комментарий
Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История 1 комментарий
Как приручить дракона
Как приручить дракона 1 комментарий
Тачки 2
Тачки 2 1 комментарий
Храброе сердце
Храброе сердце 1 комментарий
2012
2012 1 комментарий
Так себе каникулы
Так себе каникулы 1 комментарий
Рио
Рио 1 комментарий
Патриот
Патриот 1 комментарий
Любой ценой
Любой ценой 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Чаплину приписывали роман с гражданкой СССР: вы будете в шоке, когда ее увидите
«Страшненькая: студентку, ради которой Лифанов бросил жену, заклеймили старухой
«Даже говорить о ней не хочется»: Галкин безжалостно растоптал Пугачеву
«Никто никуда не поедет»: российским спортсменам нечего и мечтать об Олимпиаде
Отказала старику и поплатилась: советская актриса, которую обожали миллионы, пропала неспроста
Верится с трудом: эту тайну Никулина десятилетиями скрывали от зрителей
Лучше бы просто «голое»: пикантное платье Эммы Уотсон шокировало народ
Растолстел и был никому не нужен: жизнь Леньки из фильма «Любовь и голуби» не сложилась
«Время не лечит»: как живет безутешная вдова Шатунова спустя год после смерти певца
Асмус выбрала любовника, который как две капли воды похож на ее отца: убедитесь сами (фото)
Мать детей Отара Кушанашвили не красотка: обомлеете, когда ее увидите
Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше