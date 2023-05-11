Николай Костер-Вальдау противостоит сатанистам в трейлере мрачного триллера «Бог — это пуля»

В сети появился дебютный трейлер сурового криминального триллера о мести «Бог — это пуля». Главные роли в картине сыграли Николай Костер-Вальдау, Майка Монро и Джейми Фокс.

В центре сюжета окажется детектив полиции Боб Хайтауэр (Костер-Вальдау), чью бывшую жену жестоко убивают последователи местного сатанинского культа, а дочку похищают. Хайтауэр сломлен трагедией и безмерно разочарован неудачным полицейским расследованием, но он находит проблеск надежды в лице молодой девушки Кейс Хардин (Монро) — единственной, кому удалось вырваться из секты. Оставив свою работу и прошлое, он решает с помощью новой знакомой разобраться с культистами и вернуть дочь. Приблизиться к лидеру группировки Сайрусу (Карл Глусман) ему помогает местный изгой (Фокс).

В основу фильма легла книга Бостона Терана. Режиссером и сценаристом выступил Ник Кассаветис («Альфа Дог», «Дневник памяти»). В остальном актерском составе заняты Дженьюэри Джонс, Джонатан Такер, Итан Сапли, Дэвид Торнтон, Тоня Корнелисс, Саманта Локвуд и Пол Йоханссон.

«Бог — это пуля» выйдет в российский прокат 29 июня. Цифровой релиз намечен на 11 июля.