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Киноафиша Новости Вышел дублированный трейлер триллера о жуткой секте «Бог — это пуля»

Вышел дублированный трейлер триллера о жуткой секте «Бог — это пуля»

22 мая 2023 17:33
Вышел дублированный трейлер триллера о жуткой секте «Бог — это пуля»

Российская премьера нового фильма от автора «Дневников памяти» и «Джона Кью» состоится через месяц.

Кинокомпания «Парадиз» представила дублированный трейлер триллера «Бог — это пуля», основанного на одноименном романе Бостона Терана. Главные роли в фильме исполнили Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»), Майка Монро («Наблюдающий»), Джейми Фокс («Дневная смена»), Карл Глусман («Грейхаунд») и Дженьюэри Джонс («Политик»).

Главный герой — детектив Боб Хайтауэр (Костер-Вальдау). Однажды вооруженные члены секты жестоко убивают его бывшую жену и похищают дочь. Расследование этого нападения быстро заходит в тупик, поэтому Хайтауэр увольняется из органов правопорядка и решает взять дело в свои руки. Пытаясь выследить лидера преступников Сайруса (Глусман), он обращается за помощью к единственному человеку, сумевшему сбежать из его секты, молодой девушке Кейс Хардин (Монро). Несмотря на взаимное недоверие, герои объединяют усилия, чтобы вместе положить конец группе Сайруса и вернуть себе то, что он у них отнял.

Постановщиком картины выступил Ник Кассаветис, сын легендарного режиссера Джона Кассаветиса. Ранее Ник Кассаветис снял такие фильмы, как «Дневник памяти», «Джон Кью» и «Мой ангел-хранитель». Он также является режиссером мелодрамы «Она прекрасна», удостоенной номинации на «Золотую пальмовую ветвь». «Бог — это пуля» станет первой режиссерской работой Кассаветиса за последние девять лет. По словам постановщика, он долгие годы пытался воплотить этот проект в жизнь:

«Я пытался реализовать эту задумку последние 18 с лишним лет. Этот фильм жесток и зол, он всегда бьет в ответ. В нем два несовершенных и потрясающих главных героя. Мне это нравится! Ничего подобного вы больше нигде не увидите!»

«Бог — это пуля» выйдет в российский прокат 22 июня.

Фото: XYZ Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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