«Он — это пуля»: Рецензия Киноафиши

Боб Хайтауэр (Николай Костер-Вальдау) работает в полиции помощником детектива. Он хороший обычный коп, не самый крутой, не самый плохой, но скоро ему придется проявить себя с самой жестокой стороны. Секта сатанистов убивает его бывшую жену и похищает дочку. Помочь Бобу найти дочь вызывается Кейс Хардин (Майка Монро) — девушка, которую тоже в свое время похитили сатанисты во главе с Сайрусом (Карл Глусман), отмороженным и беспринципным психопатом. Кейс — единственная девушка, которой удалось бежать из секты, но жажда мести в ней сильна.

Заглянув в фильмографию Ника Кассаветиса, легко предположить, что это автор, который очень любит сентименты. Здесь и совсем культовые слезовыжималки («Дневник памяти»), и более нюансированные мелодрамы («Она прекрасна»), и просто «мыло» («Мой ангел-хранитель»). В этом плане его новый чуть ли не чернушный фильм выглядит парадоксально. Впрочем, посмотрим внимательнее и увидим в его фильмографии не менее брутальный и в то же время стыкующийся с мелодрамами по трогательности «Альфа Дог», в котором широкая аудитория впервые увидела пронзительный взгляд Антона Ельчина. Это тоже была внешне грязная бандитская история, полная внутренней мелодраматичности. В некоторой степени, таков и «Он — это пуля».

Правда, стоит сказать, что с брутальностью в данной картине выходит несколько лучше. Ближе к предпоследнему акту фильм окончательно становится боевиком-мясорубкой, в котором Костер-Вальдау убивает сатанистов всеми подручными средствами (формулировка, подкупающая определенного зрителя). Быт и устройство секты изображено очень схематично, они представляют собой что-то среднее между чоло-гангстерами с юга США, наркокартелем и последователями Несмертного Джо из «Безумный Макс:Дорога Ярости». Кстати «Он — это пуля» — самое последовательное тату-порно в современном кино. Огромное количество тату является обязательным дресс-кодом в секте, Костер-Вальдау не привыкать, он уже надевал такой образ в «Выстреле в пустоту». В роли главного татуировщика — криповатый инвалид с ветилиго в исполнении внезапного Джейми Фокса.

Он — это пуля

С драматической и мелодраматической составляющей несколько сложнее. Диалоги местами сильно тормозят общий ритм картины. Временами Хайтауера, являющегося консервативным христианином, немного несет и он начинает выдавать разного рода базу про нравственный облик современного человека, наталкиваясь на очевидное сопротивление Хардин, которая жила с сатанистами. В этой дискуссии должно быть заложено нравственное зерно фильма, но вырасти полноценно этому дереву не выходит.

Он — это пуля

«Он — это пуля» — яркое и брутально снятое кино, полное жестоких и неоднозначных сцен. При этом оно не лишено определенной лиричности, но баланс между этими крайностями выдержан неоднозначно. Впрочем, если зрителю нравится хоть что-то из этих двух крайностей (особенно первое), то фильм может понравиться.