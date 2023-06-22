Боб Хайтауэр (Николай Костер-Вальдау) работает в полиции помощником детектива. Он хороший обычный коп, не самый крутой, не самый плохой, но скоро ему придется проявить себя с самой жестокой стороны. Секта сатанистов убивает его бывшую жену и похищает дочку. Помочь Бобу найти дочь вызывается Кейс Хардин (Майка Монро) — девушка, которую тоже в свое время похитили сатанисты во главе с Сайрусом (Карл Глусман), отмороженным и беспринципным психопатом. Кейс — единственная девушка, которой…
Главная героиня мне очень напомнила образ актрисы из «девушка с татуировкой дракона».
Много не понятного, не раскрыт смысл секты, зачем они это делают. 🤔
Был замах на философию и глубокие мысли, не дотянули.
Большой контраст между игрой актеров, боб был почти как «Белла» из сумерек, если Вы понимаете о чем я.😉
Если не ждать чего-то феноменального, хороший фильм на вечер.
Куча занудных монологов, опять же почти бесмысленных или наполненных каким то тайным смыслом, искать который не хочется. Тема секты не раскрыта от слова совсем, а можно было из этого сделать настоящее кино. Увы и ах.. и даже ёпрст
Авторизация по e-mail