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Он — это пуля Он — это пуля
Киноафиша Фильмы Он — это пуля Отзывы о фильме «Он — это пуля»
God Is a Bullet Он — это пуля 2023 / США
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Он — это пуля»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Боб Хайтауэр (Николай Костер-Вальдау) работает в полиции помощником детектива. Он хороший обычный коп, не самый крутой, не самый плохой, но скоро ему придется проявить себя с самой жестокой стороны. Секта сатанистов убивает его бывшую жену и похищает дочку. Помочь Бобу найти дочь вызывается Кейс Хардин (Майка Монро) — девушка, которую тоже в свое время похитили сатанисты во главе с Сайрусом (Карл Глусман), отмороженным и беспринципным психопатом. Кейс — единственная девушка, которой…

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elizavetamanager 22 июня 2023, 15:56
Оценка
Фильм раскрывает тему похищения детей и мне стало жутко, это мои переживания как матери, плюс снят на реальных событиях.😢
Главная героиня мне очень напомнила образ актрисы из «девушка с татуировкой дракона».
Много не понятного, не раскрыт смысл секты, зачем они это делают. 🤔
Был замах на философию и глубокие мысли, не дотянули.
Большой контраст между игрой актеров, боб был почти как «Белла» из сумерек, если Вы понимаете о чем я.😉
Если не ждать чего-то феноменального, хороший фильм на вечер.
22 июня 2023, 15:56 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2023, 19:45
в ответ на сообщение elizavetamanager от 22 июня 2023, 15:56
Здравствуйте! Большое спасибо за подробный отзыв!
22 июня 2023, 19:45 Ответить
Екатерина Шаркова 25 июня 2023, 08:38
Затянуто, много нелогичных моментов, т е непонятно куда едут герои и почему сделали тот или иной вывод из казалось бы бесмыссленных событий или разговоров. Куча ляпов, к примеру героиня получает прямой удар в переносицу с ярко выраженным \"очковым синдромом\" и синяки проходят прямо на глазах.. правда в следующем кадре они опять появляются.
Куча занудных монологов, опять же почти бесмысленных или наполненных каким то тайным смыслом, искать который не хочется. Тема секты не раскрыта от слова совсем, а можно было из этого сделать настоящее кино. Увы и ах.. и даже ёпрст
25 июня 2023, 08:38 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2023, 12:11
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
25 июня 2023, 12:11 Ответить
Сергей Абуладзе 27 июня 2023, 08:06
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 25 июня 2023, 12:11
когда он сети будет
27 июня 2023, 08:06 Ответить
Comon 7 июля 2023, 21:20
Оценка
Крепкий добротный фильмец, отличные акткры
7 июля 2023, 21:20 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июля 2023, 12:13
в ответ на сообщение Comon от 7 июля 2023, 21:20
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
8 июля 2023, 12:13 Ответить
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