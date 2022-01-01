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Алессио Бони

Alessio Boni
Алессио Бони
Алессио Бони Alessio Boni
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Дата рождения
4 июля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Алессио Бони

Родился 4 июля 1966 года. Бергамо, Италия.

Фильмография Алессио Бони
Девятый калибр
Девятый калибр
боевик, криминал, триллер 2020, Италия / Бельгия
3.0
Девушка в тумане
Девушка в тумане
триллер, криминал 2017, Франция / Германия / Италия
7.0
В одном прекрасном месте
В одном прекрасном месте
драма 2015, Италия
6.0
Синестезия
Синестезия
драма 2010,
6.0
Бешеная кровь
Бешеная кровь
драма, биография 2008, Франция / Италия
6.0
Караваджо
Караваджо
биография 2007, Германия / Франция / Италия / Испания
6.0
Прощай, любимая
Прощай, любимая
криминал, драма, триллер 2006, Италия / Франция
6.0
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