Наш отец, 2020

Рим, 1976 год. Однажды утром 10-летний Валерио проснулся от звука выстрелов. Он выбежал на балкон и оказался свидетелем покушения на своего отца Альфонсо террористической группой. Во время нападения мужчина был серьезно ранен, а один из преступников убит. С этого момента страх и чувство уязвимости накладывают драматический отпечаток на чувства всей семьи. Взрослые пытаются держать ребенка в неведении, и по возвращении Альфонсо домой он и его супруга изо всех сил делают вид, что все в порядке. Тем временем отец теперь носит в сумке пистолет и вздрагивает каждый раз, когда звонит дверной звонок. А жизнь маленького мальчика, кажется, уже не будет прежней.

Именно в те тяжелые дни Валерио знакомится с Кристианом, мальчиком ненамного старше его, который зовет его вместе поиграть с мячом. Одинокий и беспечный он словно появился из ниоткуда. Герои бродят по городу, а затем приходят во двор, где с помощью нескольких кусков мела мальчик изображает на асфальте нападение, свидетелем которого он был. Родители, рассматривая рисунок, понимают, что их сын увидел гораздо больше, чем они думали.

С приближением лета и необходимостью найти место, которое кажется более безопасным, чем Рим, семья переезжает в родовой дом Альфонсо в Калабрии, где все родственники стараются оказать эмоциональную поддержку семье, в которой та так нуждается. Одиночество Валерио нарушается, когда появляется Кристиан, одетый в ту же одежду, что и раньше, и помогает справиться мальчику с его страхами.