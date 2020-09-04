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Padrenostro

Наш отец, 2020

2020 / Италия
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Итальянская драма о взрослении и силе дружбы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рим, 1976 год. Однажды утром 10-летний Валерио проснулся от звука выстрелов. Он выбежал на балкон и оказался свидетелем покушения на своего отца Альфонсо террористической группой. Во время нападения мужчина был серьезно ранен, а один из преступников убит. С этого момента страх и чувство уязвимости накладывают драматический отпечаток на чувства всей семьи. Взрослые пытаются держать ребенка в неведении, и по возвращении Альфонсо домой он и его супруга изо всех сил делают вид, что все в порядке. Тем временем отец теперь носит в сумке пистолет и вздрагивает каждый раз, когда звонит дверной звонок. А жизнь маленького мальчика, кажется, уже не будет прежней.

Именно в те тяжелые дни Валерио знакомится с Кристианом, мальчиком ненамного старше его, который зовет его вместе поиграть с мячом.   Одинокий и беспечный он словно появился из ниоткуда. Герои бродят по городу, а затем приходят во двор, где с помощью нескольких кусков мела мальчик изображает на асфальте нападение, свидетелем которого он был. Родители, рассматривая рисунок, понимают, что их сын увидел гораздо больше, чем они думали.

С приближением лета и необходимостью найти место, которое кажется более безопасным, чем Рим, семья переезжает в родовой дом Альфонсо в Калабрии, где все родственники стараются оказать эмоциональную поддержку семье, в которой та так нуждается. Одиночество Валерио нарушается, когда появляется Кристиан, одетый в ту же одежду, что и раньше, и помогает справиться мальчику с его страхами.

Картина «Наш отец» была выбрана для показа в основной секции конкурса 77-го Венецианского международного кинофестиваля, в рамках которого 4 сентября 2020 года и прошла мировая премьера фильма. Пьерфранческо Фавино, исполнивший роль Альфонса, отца мальчика Валерио, получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль. Картина также получила премию Sorriso Diverso.

Режиссером ленты стал Клаудио Ноче. Это третий полнометражный фильм Ноче после таких картин, как «Здравствуй, Аман» и «Ледяной лес». В 2005 году за свою работу «Ария» режиссер получил Приз Джеймсона в категории «Лучший короткометражный фильм» на 62-м Венецианском кинофестивале.

Актер Пьерфранческо Фавино также выступил одним из продюсеров данного фильма.

Картина основана на реальном покушении, совершенном на заместителя комиссара полиции Альфонсо Ноче, отца самого режиссера фильма. В 1976 году на него напала леворадикальная террористическая группировка «Вооруженные пролетарские ячейки» (Nuclei Armati Proletari), действовавшая в Южной Италии с 1974 по 1977 год.

Режиссер Клаудио Ноче был совсем ребенком, когда произошло нападение на его отца. Герою же фильма на момент покушения десять лет.

Период борьбы с терроризмом в Италии с конца 1960-х до конца 1980-х, известный как «Свинцовые семидесятые», является широко обсуждаемой темой в кинематографе.

Основные съемки начались 29 июля 2019 года в Риме, а с начала октября съемочная группа переместилась в юго-западный регион Калабрия.

Роль мальчика Валерио сыграл Маттиа Гарачи, для которого это вторая актерская работа в карьере.

История двух друзей, Валерио и Кристиана, и одного лета, во время которого они сделали два важных открытия: одно ужасное — о жестокости взрослых, другое прекрасное — о силе дружбы.

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера в мире 4 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Клаудио Ноче
Клаудио Ноче
В ролях
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Барбара Рончи
Барбара Рончи
Марко Панкрази
Марко Панкрази
Маттиа Гарачи
Маттиа Гарачи
Франческо Геги
Франческо Геги
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наш отец 3 постера
Венецианский кинофестиваль Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
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Наш отец
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На дворе 1976 год, семья Ле Розе живет в элитном районе Рима, ни в чем не нуждаясь. Валерио, мальчику с ангельской внешностью, 10 лет, и его детство кажется спокойным и безоблачным. Но в одно мгновение весь привычный уклад жизни рушится: он слышит звуки стрельбы, выбегает на балкон и видит, как напали на его отца. Родители не подозревают, что дети могли что-то заметить, и понятия не имеют, что именно пришлось пережить их сыну. Вскоре у Валерио появляется таинственный друг Кристиан, который…
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