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Барбара Буше
Барбара Буше
Barbara Bouchet
О персоне
Фильмография
Барбара Буше
Barbara Bouchet
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Дата рождения
15 августа 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Барбара Буше
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Фильмография Барбара Буше
Жуткая семейка
комедия
2021, Италия
5.0
Девятый калибр
боевик, криминал, триллер
2020, Италия / Бельгия
3.0
Не парься!
комедия
2017, Италия / Украина
6.0
Погода в закрытых пространствах
драма
2015, Германия
5.0
Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда
документальный
2011, США
6.0
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