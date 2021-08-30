«Девятый калибр»: Рецензия Киноафиши

Фернандо Пьяцца имеет репутацию успешного адвоката и, в отличие от своего покойного отца, держится подальше от криминального мира. После того, как со счетов преступной организации пропадает крупная сумма денег, все подозрения падают на Пьяццу, и теперь две противоборствующие преступные семьи пытаются добраться до героя. На помощь адвокату приходит его бывшая возлюбленная, вместе с которой ему и придется убегать от пуль и пытаться сохранить себе жизнь.

Итальянское криминальное кино является практически отдельным поджанром, потерявшим нынче былую популярность, но оставшимся культурным маркером определенного времени. Несмотря на целый набор шаблонов и одинаковых методов, которые из года в год демонстрируются на экранах, подобного рода боевик может быть действительно занимательным. Перестрелки, автомобильные погони, пытки и неожиданные (для героя, а не для нас) предательства – все это разбрасывается по всему хронометражу для того, чтобы зритель, испытывая страх и тревогу за героев, в конечном итоге получил свою заслуженную долю катарсиса или хотя бы капельку удовлетворения от просмотра. Вероятно, раскидав все эти клише и даже усилив драматизм с помощью напряженной музыки, режиссер забыл о главном: его фильм будет смотреть не только он, а значит, нужно хоть немного постараться не дать аудитории заскучать.

Девятый калибр

Снятый немного в американском стиле «Девятый калибр» существует исключительно в итальянском социальном климате. Мафия на сегодняшний день представляет собой не столько результат исторических событий и отражение идентичности страны, сколько уникальное явление поп-культуры. Конечно, благодарить за это стоит в первую очередь Фрэнсиса Форда Копполу, который создал романтизированный образ криминальных семейств. За могущественными мужчинами с сигарой во рту порой действительно интересно наблюдать. Их порядки, образ жизни и, как бы мы сегодня сказали, токсичная маскулинность приковывают взгляд, поскольку, несмотря на историческую подоплеку, они кажутся чем-то фантастическим, далеким от действительности. В фильме Тони Д’Анджело же мафия является лишь фоном. Сложно разобраться в разборках двух кланов, поскольку режиссер не раскрывает нам эти карты и не дает возможности узнать обо всем получше. По этой причине картина кажется недоделанной и пресной, словно мы слушаем радио с помехами и не можем настроиться на нужный лад.

Стоит отметить, что данный проект – это дань уважения фильму Фернандо Ди Лео «Миланский калибр 9». История должна была стать своеобразным продолжением оригинальной картины, где главным героем является Уго Пьяцца, то есть отец Фернандо. Несмотря на быстрый темп и высокий уровень насилия, новая версия о злоключениях бандитов не может воссоздать атмосферу фильма, которому она так отчаянно старается подражать.

Девятый калибр

Следуя за главным героем от начала до конца, его тем не менее довольно сложно понять. Моральные принципы мужчины так и остаются под вопросом, а его отношение к собственному отцу и матери так же туманны, как и его связь с героиней Ксении Раппопорт. Российская актриса, впрочем, оказывается едва ли не единственным украшением фильма. Альма быстро забирает все шоу себе, и, кажется, картина была бы намного красочнее, будь именно она центральным персонажем. Среди мужчин, каждый из которых похож на другого, эта героиня имеет понятную арку: женщина, связанная с мафией и вынужденная всю жизнь жертвовать своими желаниями, приходит к тому, что хочет наконец-то взять все в свои руки и поступить по-своему.

«Девятый калибр» – это один из миллионов блокбастеров, где есть честный полицейский, который в одиночку борется с подпольными бандами и коррупцией, и целая плеяда злодеев, неспособных поделить между собой деньги. Подобные работы сегодня кажутся чем-то вымирающим, но, пока герои с грозным видом гонятся друг за другом и уворачиваются от вечно промазывающих пуль, любителям криминальных историй всегда будет что посмотреть.