Тайна Сен-Тропе, 2021

Действие французской криминальной комедии происходит в августе 1970 года. Как и каждый год, местный миллиардер по имени Клод Траншан и его любимая жена Элиан приглашают различных представителей шоу-бизнеса на свою роскошную виллу в Сен-Тропе. Долгожданный и тщательно спланированный вечер должен пройти идеально, и кажется, что никакая мелочь не способна испортить торжественное мероприятие. Однако, увы, все идет наперекосяк, и в самый разгар светского раута происходит странный случай с кабриолетом, который принадлежит хозяевам вечера.

Траншан твердо убежден, что его супруга оказалась жертвой нападения, и теперь мужчина намерен разобраться, кто на самом деле стоит за этим покушением. Герой просит своего приятеля Ширака как можно скорее отыскать лучшего полицейского Парижа, чтобы тот мог незамедлительно начать расследовать скандальное происшествие. Тем временем в августе, в самый пик отпусков, в городе можно воспользоваться услугами только некого комиссара Булена, которому, в свою очередь, осталось всего несколько недель до пенсии.

Но, к сожалению, у Клода сейчас нет особо много времени на раздумья, и он согласен смириться с высокомерием и нестандартными подходами полицейского, которому теперь и предстоит раскрыть правду, скрывающуюся за собранием богатейших людей города. Не особенно талантливый инспектор Булен, применяя весьма необычные и личные методы, готов взять дело миллиардера в свои руки и раскрыть личность нарушителя спокойствия.