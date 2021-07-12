Тайна Сен-Тропе, 2021

Действие французской криминальной комедии происходит в августе 1970 года. Как и каждый год, местный миллиардер по имени Клод Траншан и его любимая жена Элиан приглашают различных представителей шоу-бизнеса на свою роскошную виллу в Сен-Тропе. Долгожданный и тщательно спланированный вечер должен пройти идеально, и кажется, что никакая мелочь не способна испортить торжественное мероприятие. Однако, увы, все идет наперекосяк, и в самый разгар светского раута происходит странный случай с кабриолетом, который принадлежит хозяевам вечера.
Траншан твердо убежден, что его супруга оказалась жертвой нападения, и теперь мужчина намерен разобраться, кто на самом деле стоит за этим покушением. Герой просит своего приятеля Ширака как можно скорее отыскать лучшего полицейского Парижа, чтобы тот мог незамедлительно начать расследовать скандальное происшествие. Тем временем в августе, в самый пик отпусков, в городе можно воспользоваться услугами только некого комиссара Булена, которому, в свою очередь, осталось всего несколько недель до пенсии.
Но, к сожалению, у Клода сейчас нет особо много времени на раздумья, и он согласен смириться с высокомерием и нестандартными подходами полицейского, которому теперь и предстоит раскрыть правду, скрывающуюся за собранием богатейших людей города. Не особенно талантливый инспектор Булен, применяя весьма необычные и личные методы, готов взять дело миллиардера в свои руки и раскрыть личность нарушителя спокойствия.
Режиссером кинофильма выступил Николя Бенаму, для которого эта лента стала четвертым полнометражным режиссерским проектом в карьере. Бенаму больше всего известен благодаря комедийным картинам «Superнянь» (2014) и «Superнянь 2» (2015).
Николя Бенаму работал над сценарием к фильму вместе с Кристианом Клавье, Жан-Франсуа Алином и Жан-Мари Пуаре.
Композиторы фильма Максим Депре и Мишель Торджман уже не в первый раз работают с Николя Бенаму. Они оба написали музыку для франшизы «Superнянь» и также для комедии «Без тормозов» (2016). Депре и Торджман часто работают вместе над одними и теми же проектами.
Роль полицейского Булена досталась французскому актеру Кристиану Клавье, известному благодаря таким проектам, как «Пришельцы» (1993), «Шпионские страсти» (2006), «Папаша без вредных привычек» (2011), «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999) и многим другим. Кристиан Клавье также выступил одним из сценаристов и является сопродюсером фильма.
В картине также снялись такие звезды, как Жерар Депардье («Человек, который смеется», «Астерикс и Обеликс в Британии», «Последний Мамонт Франции»), Росси де Пальма («Цветок моей тайны», «Полный привод», «Женщины на грани нервного срыва»), Бенуа Пульворд («Коко до Шанель», «Таможня дает добро», «Человек кусает собаку») и Тьерри Лермитт («Откройте, полиция!», «Странные сады», «Ужин с придурком»).
Актеры Росси де Пальма и Бенуа Пульворд уже работали вместе. Они снимались в приключенческой ленте Алена Берберяна и Фредерика Форестье «Полный привод» (2002).
Убийство обычно не повод для смеха. Но попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе, а расследование ведет весьма эксцентричный и не самый смышленый сыщик. Мотив есть у каждого, а вот с дедукцией — явно дефицит!