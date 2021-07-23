«Тайна Сен-Тропе»: Рецензия Киноафиши

Лето 1970 года. На вилле эксцентричного барона Траншана (Бенуа Пульворд) в Сен-Тропе собрались сливки французского кинематографа и творческой богемы, однако их отдых омрачается неудачной попыткой покушения на жену хозяина. Тогда барон обращается к своему другу Жаку Шираку с просьбой организовать для него и его гостей 24-часовую охрану, но так как отпускной сезон опустошил Париж, единственным, кто может взяться за эту работу, оказывается детектив Булен (Кристиан Клавье) – ходячая катастрофа и угроза здравомыслию.

«Тайна Сен-Тропе» – удивительно несовременное кино, но кажется, что быть иным оно и не стремится. Кроме заезженной до дыр ностальгии по 1970-м годам, этот фильм-буффонада едва ли не все заимствует у классических полицейских комедий: будто смотришь смонтированные в случайном порядке сцены из «Розовой пантеры», «Голого пистолета» и прочих хрестоматийных примеров кино о бедовых сотрудниках правоохранительных органов. Совершенно неоригинальная ода жанру – вот и все, что представляет из себя «Тайна Сен-Тропе». Фильм паразитирует на некогда успешных, но сегодня тривиальных и, откровенно говоря, уже несмешных приемах: от совсем уж карикатурных персонажей до заурядных гэгов, вроде падений в люки и выстрелов в зад.

Тайна Сен-Тропе

Вообще «Тайна Сен-Тропе» выглядит как попытка режиссера Николя Бенаму переделать «Достать ножи» Райана Джонсона на французский манер. Только вместо членов семьи, у которых спеси больше, чем талантов и способностей вместе взятых, героями фильма Бенаму оказываются балованные представители шоу-бизнеса и капризная богема, над которыми пытается потешаться Бенаму через противопоставление их простаку Булену. Тут и режиссер-гедонист, пытающийся размышлять о прелестях свободной любви, и немногословный скульптор, который на эту самую свободную любовь с одной из актрис на вилле рассчитывает, и стареющий актер, все еще считающий себя дамским угодником и потому пристающий к молодым женщинам. Вышла галерея из классических комедийных типажей, которым бы тут и там добавить несколько деталей, чтобы они хоть немного выделились на фоне тысяч своих двойников.

Как таковой тайны, заявленной в названии, тут нет. Очевидно, что злостным нарушителем покоя этой творческой элиты окажется один из них, ведь, во-первых, никто не любит драматизировать так, как ее представители. Во-вторых, от развязки клишированного фильма не приходится ждать ничего, кроме еще одного штампа на десерт. В какой-то момент тема расследования вообще забывается, а повествование концентрируется на бедовом Булене и его «методе», который по ходу дела доводит его до случайного курения гашиша вместе с бароном (кстати, одна из немногих более или менее забавных сцен), а молодую актрису – до попытки самоубийства из-за Алена Делона. Ближе к финалу создатели будто вспомнили, что нужно как-то оправдать пребывание на вилле горе-детектива в образе дворецкого, и на скорую руку состряпали весьма нелепую развязку.

Тайна Сен-Тропе

Чем ближе финал, тем отчаяннее авторы пытаются добавить в эту полицейскую комедию щепотку бади-муви, объединяя барона и детектива перед лицом врага. Причем делается это в духе ранних фильмов этого поджанра, когда герои создавались как прямые противоположности друг друга: один высокий, другой – низкий; один интеллектуал, другой – простачок. Объединить бы их дуэт пораньше, и эта комедия могла быть стать чуточку смешнее.

За собой просмотр «Тайны Сен-Тропе» оставляет острое желание уехать куда-нибудь, где есть белый песок, сверкающая вода Средиземного моря и беззаботная жизнь. Сам же фильм похож на эпизод «Скуби-Ду», где угроза преувеличена, а развязка тривиальна: «назойливые детишки» найдут «призрака» в наволочке, а Шэгги и Скуби тем временем сбегают перекусить. Актерскому составу, в котором засветились несколько комедийных звезд, в том числе Жерар Депардье (скорее, для приманки, чем для смысловой нагрузки), не удается удерживать зрительское внимание ввиду того, что все использованные жанровые приемы и сюжетные перипетии безвозвратно устарели.