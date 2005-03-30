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Плюшевый синдром Плюшевый синдром
Киноафиша Фильмы Плюшевый синдром
Antidote, L

Плюшевый синдром, 2005

2005 / Франция
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Жак Марти – крупный воротила, денежный мешок, живущий в роскоши. Им восхищаются, его боятся, ему завидуют. Он на пороге крупнейшей сделки в своей карьере, которая сделает его еще богаче. Но в душе он жалкий трус, и накануне великих событий впадает в глубокую депрессию. Но на все есть противоядие.

Скромный бухгалтер Андрэ, добродушный весельчак и балагур, не знающий страха и сомнений, берет шефство над своим унылым боссом. Как слон в посудную лавку, он врывается в жизнь Жака и переворачивает ее вверх тормашками. И теперь Жак на грани потери богатства, развала бизнеса и личной жизни...

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 10 ноября 2005
Премьера в мире 30 марта 2005
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Венсан Де Брю
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Анни Грегорио
Александра Лами
Александра Лами
Франсуа Леванталь
Франсуа Леванталь
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плюшевый синдром 1 постер
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