Плюшевый синдром, 2005

Жак Марти – крупный воротила, денежный мешок, живущий в роскоши. Им восхищаются, его боятся, ему завидуют. Он на пороге крупнейшей сделки в своей карьере, которая сделает его еще богаче. Но в душе он жалкий трус, и накануне великих событий впадает в глубокую депрессию. Но на все есть противоядие.

Скромный бухгалтер Андрэ, добродушный весельчак и балагур, не знающий страха и сомнений, берет шефство над своим унылым боссом. Как слон в посудную лавку, он врывается в жизнь Жака и переворачивает ее вверх тормашками. И теперь Жак на грани потери богатства, развала бизнеса и личной жизни...