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Операция Португалия Операция Португалия
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Opération Portugal

Операция Португалия, 2021

2021 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Французская комедия на вечную тему внедрения в криминальную среду. Марокканский полицейский Хаким (Джал) — честный и добродушный коп. Правда, есть у него одна особенность, которая негативно сказывается на всей карьере героя. Он — настоящая ходячая катастрофа, когда дело доходит до реального расследования. А теперь ему предстоит задача, с которой справиться будет трудно даже самому опытному следователю. Хакиму придется внедриться в сообщество португальской мафии, которая терроризирует местных жителей. Причем сделать это нужно в кратчайший срок, за несколько дней. Сможет ли француз за три дня превратиться в настоящего португальца и войти в суперзакрытое криминальное сообщество?

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 октября 2021
Премьера в мире 23 июня 2021
Возраст 12+
В ролях
Фредерик Чау
Сара Перле
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Операция Португалия 3 постера
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Операция Португалия смотреть онлайн

Операция Португалия
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