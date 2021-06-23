Операция Португалия, 2021

Французская комедия на вечную тему внедрения в криминальную среду. Марокканский полицейский Хаким (Джал) — честный и добродушный коп. Правда, есть у него одна особенность, которая негативно сказывается на всей карьере героя. Он — настоящая ходячая катастрофа, когда дело доходит до реального расследования. А теперь ему предстоит задача, с которой справиться будет трудно даже самому опытному следователю. Хакиму придется внедриться в сообщество португальской мафии, которая терроризирует местных жителей. Причем сделать это нужно в кратчайший срок, за несколько дней. Сможет ли француз за три дня превратиться в настоящего португальца и войти в суперзакрытое криминальное сообщество?