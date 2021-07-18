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Мажоры на мели Мажоры на мели
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Мажоры на мели, 2021

2021 / Франция
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Французская комедия о детях миллиардера, внезапно оказавшихся без денег
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В центре сюжета французской комедии трое ленивых и капризных детей одного миллиардера, привыкшие всегда получать желаемое и не знающие невзгод. Для них не существует правил и преград, ведь толстый кошелек отца всегда может прийти им на помощь, если это вдруг необходимо. Воспитываясь подобным образом и не зная другой, более сложной жизни, герои понятия не имеют, что значит добиваться всего самим, ведь уже с самого рождения у них все было устроено наилучшим образом. Все свободное время они тратят на бессмысленные тусовки и нескончаемые развлечения. У этих героев нет конкретных целей в жизни, и они не намерены менять свой привычный комфортный быт, надеясь, что так будет продолжаться все время.

Однако их отец весьма не доволен поведением собственных детей, чьи капризы ему приходится терпеть каждый день. Богатый бизнесмен решает преподать близким хороший урок: мужчина сообщает им, что стал банкротом и заставляет всех поверить в то, что семья полностью разорена. Теперь испорченным детям предстоит полностью поменять свои привычки и пересмотреть свои расходы и ценностные ориентиры. Им также необходимо научиться делать то, к чему они никак не были готовы, – самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Выполняя такие немыслимые для них вещи, мажорам придется столкнуться с чередой испытаний и пройти нелегкий, но полезный путь, который навсегда изменит их жизни. Этот опыт не только покажет им, чего стоят деньги, но также научит любить и ценить каждое мгновение.

 

 

Фильм «Мажоры на мели» был показан на Международном фестивале комедийных фильмов в Альп-д'Юэзе.

Режиссером картины выступил Николя Кюш. Он известен благодаря таким проектам, как «Любовь с риском для жизни» (2010), «Готов на все» (2014), «Инквизиция» (2012), «Красные браслеты» (2017).

Николя Кюш сам написал сценарий в соавторстве с Лорен Тернер. Они уже сотрудничали во время работы над фильмами «Любовь с риском для жизни» (2010) и «Готов на все» (2014).

Миллиардер в Монако устал от капризов собственных детей и решает преподать им урок. Он объявляет, что стал банкротом. Теперь избалованным отпрыскам придётся делать то, что они никогда не делали: пойти работать, научиться любить и ценить жизнь.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера онлайн 26 ноября 2021
Премьера в мире 18 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Николас Куш
Николас Куш
В ролях
Камилль Лу
Камилль Лу
Жерар Жюньо
Жерар Жюньо
Франсуа Морель
Франсуа Морель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мажоры на мели 3 постера
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Мажоры на мели смотреть онлайн

Мажоры на мели
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Жизнь в Монако похожа на рай, особенно если твой папа владеет крупным бизнесом и имеет миллиард на счету. Правда, дети не способны по достоинству оценить эти блага и вырастают слишком избалованными. Желая преподать им урок, поностальгировать о детстве и подлатать старый дом, отец устраивает жестокий розыгрыш. На виллу приезжает спецназ, а все счета оказываются заблокированы из-за налоговых махинаций и растрат. Детям придется понять, что такая настоящая жизнь, устроиться на простую работу и…
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