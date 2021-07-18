Мажоры на мели, 2021

В центре сюжета французской комедии трое ленивых и капризных детей одного миллиардера, привыкшие всегда получать желаемое и не знающие невзгод. Для них не существует правил и преград, ведь толстый кошелек отца всегда может прийти им на помощь, если это вдруг необходимо. Воспитываясь подобным образом и не зная другой, более сложной жизни, герои понятия не имеют, что значит добиваться всего самим, ведь уже с самого рождения у них все было устроено наилучшим образом. Все свободное время они тратят на бессмысленные тусовки и нескончаемые развлечения. У этих героев нет конкретных целей в жизни, и они не намерены менять свой привычный комфортный быт, надеясь, что так будет продолжаться все время.

Однако их отец весьма не доволен поведением собственных детей, чьи капризы ему приходится терпеть каждый день. Богатый бизнесмен решает преподать близким хороший урок: мужчина сообщает им, что стал банкротом и заставляет всех поверить в то, что семья полностью разорена. Теперь испорченным детям предстоит полностью поменять свои привычки и пересмотреть свои расходы и ценностные ориентиры. Им также необходимо научиться делать то, к чему они никак не были готовы, – самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Выполняя такие немыслимые для них вещи, мажорам придется столкнуться с чередой испытаний и пройти нелегкий, но полезный путь, который навсегда изменит их жизни. Этот опыт не только покажет им, чего стоят деньги, но также научит любить и ценить каждое мгновение.