Махнемся телами, 2020

Семейная жизнь Морелей переворачивается с ног на голову, когда домочадцы таинственным образом меняются телами. Чтобы вернуть всё на свои места, мужу, жене и их трем непоседливым детям придётся пересмотреть своё отношение к миру и близким людям. Франк Дюбоск и Александра Лами во французской кинокомедии, выдержанной в лучших традициях фильмов «Чумовая пятница» и «Любовь-морковь».

Франция, наши дни. Ален — типичный представитель среднего класса, возглавляющий захудалую газетенку. Ещё недавно печатное издание приносило стабильный доход, но теперь контору ждет банкротство.

Брак Алена также трещит по швам: его жена Софи, работающая медсестрой в клинике, спит со своим коллегой, а проблемные дети считают отца неудачником. Последней каплей становится совместная поездка в парк аттракционов, завершающаяся очередной ссорой. Доведенный до отчаяния Ален загадывает необычное желание — сменить семью. И на следующее утро его мечта сбывается.

Проснувшись в отеле, родственники обнаруживают, что поменялись местами. Никто не знает, как именно это произошло. Но факт остается фактом: ребятишки получают внешность родителей и наоборот. Вскоре к переселению душ также присоединяется заявившаяся без приглашения бабуля, шокирующая родню новостью о своей предстоящей свадьбе.

Заполучив взрослые тела, детишки то и дело попадают в комические ситуации, шокируя окружающих собственным безрассудством. Однако родители в облике подростков ни в чём им не уступают. Разрушить колдовские чары Морелям будет непросто.