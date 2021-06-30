Махнемся телами, 2020

Семейная жизнь Морелей переворачивается с ног на голову, когда домочадцы таинственным образом меняются телами. Чтобы вернуть всё на свои места, мужу, жене и их трем непоседливым детям придётся пересмотреть своё отношение к миру и близким людям. Франк Дюбоск и Александра Лами во французской кинокомедии, выдержанной в лучших традициях фильмов «Чумовая пятница» и «Любовь-морковь».
Франция, наши дни. Ален — типичный представитель среднего класса, возглавляющий захудалую газетенку. Ещё недавно печатное издание приносило стабильный доход, но теперь контору ждет банкротство.
Брак Алена также трещит по швам: его жена Софи, работающая медсестрой в клинике, спит со своим коллегой, а проблемные дети считают отца неудачником. Последней каплей становится совместная поездка в парк аттракционов, завершающаяся очередной ссорой. Доведенный до отчаяния Ален загадывает необычное желание — сменить семью. И на следующее утро его мечта сбывается.
Проснувшись в отеле, родственники обнаруживают, что поменялись местами. Никто не знает, как именно это произошло. Но факт остается фактом: ребятишки получают внешность родителей и наоборот. Вскоре к переселению душ также присоединяется заявившаяся без приглашения бабуля, шокирующая родню новостью о своей предстоящей свадьбе.
Заполучив взрослые тела, детишки то и дело попадают в комические ситуации, шокируя окружающих собственным безрассудством. Однако родители в облике подростков ни в чём им не уступают. Разрушить колдовские чары Морелям будет непросто.
Съёмки фильма проходили в Дижоне — одном из самых популярных туристических регионов Франции. В качестве локаций использовались парк Коломбьер, ресторан Speakeasy, регбийный стадион Bourillot и помещение типографии ICO.
Исполнители главных ролей Александра Лами и Франк Дюбоск сотрудничают не впервые: прежде дуэт появлялся в романтической комедии «Попробуй подкати» (2018).
Место исполнительного продюсера занял Адриан Политовски, известный по работе над фильмами «Артист» (2012), «Тайна семи сестер» (2017) и «Пушки Акимбо» (2019). Помимо него в проекте участвовали Антуан Гандобер и Фабрис Голдштейн.
«Семейка без границ» — третья полнометражная работа режиссёра Жан-Патрика Бенеса. До этого он ставил экшен-триллер «Арес» (2016) и комедию «Уродина Мелани» (2008).
Тип комедии, в которой различные персонажи обмениваются телами, эксплуатировался в кинематографе много раз. В 2017 году на экраны выходила лента Брюно Шиша «Любовь-морковь по-французски», в которой рассказывается о поменявшихся местами любовниках. Чуть ранее состоялась премьера итальянского хита «Не твоё тело», где с метаморфозами во внешности столкнулись несчастные в браке супруги. Также сюжет повторялся в фильмах «Чумовая пятница», «Цыпочка», «Помню — не помню!», «Мальчик в девочке» и других.
Сценарий к «Семейке без границ» написал Аллан Модуи. Прежде ему уже доводилось работать с Жан-Патриком Бенесом над «Пациенткой 69», «Вечеринкой вампиров» и «Уродиной Мелани».
Муж не понимает жену? Конфликт с детьми? Хочется, чтобы тебя услышали и встали на твое место? Бойтесь своих желаний. В этой семейке все поменялись местами, включая бабушку.