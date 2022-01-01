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Жан-Мари Пуаре
Жан-Мари Пуаре
Jean-Marie Poire
О персоне
Фильмография
Жан-Мари Пуаре
Jean-Marie Poire
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Дата рождения
10 июля 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Жан-Мари Пуаре
Режиссер. Родился 10 июля 1945 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жан-Мари Пуаре
Пришельцы 3: Взятие Бастилии
комедия
2015, Франция
7.0
Пришельцы в Америке
комедия, фэнтези, фантастика
2001, Франция / США
5.0
Пришельцы 2: Коридоры времени
приключения, комедия, фэнтези
1998, Франция
6.0
Между ангелом и бесом
боевик, комедия
1995, Франция
7.0
Пришельцы
фэнтези, комедия, фантастика
1993, Франция
7.0
Твист снова в Москве
комедия
1986, Франция
4.0
Дед Мороз – отморозок
комедия
1982, Франция
7.0
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