Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Николас Бенаму
Николас Бенаму
Nicolas Benamou
О персоне
Фильмография
Новости
Николас Бенаму
Nicolas Benamou
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 сентября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Николаса Бенаму
Родился 18 сентября 1978 года. Франция.
Развернуть
Фильмография Николаса Бенаму
Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал
2021, Франция
5.0
Без тормозов
комедия
2016, Франция / Македония
6.0
Superнянь 2
комедия
2015, Франция
7.0
Superнянь
комедия
2014, Франция
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Без тормозов»
14 декабря федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Вольга» проведут закрытый пресс-показ фильма «Без тормозов» в кинотеатре «Люксор» в ТРК
Написать
8 декабря 2016 14:07
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас