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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Николя Бриансон
Nicolas Briançon
Киноафиша
Персоны
Николя Бриансон
Николя Бриансон
Nicolas Briançon
Дата рождения
29 июля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Шамбери, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Карлос
(2010)
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
7.1
Дело Гольдмана
(2023)
Фильмография Николя Бриансон
Бельфегор. Оживший миф
драма
2025, Франция
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Культ
драма
2024, Франция
7.1
Дело Гольдмана
Le procès Goldman
криминал, драма, исторический
2023, Франция
5.6
Золотые руки
Des mains en or
комедия
2023, Франция
6.5
Маскарад
Mascarade
комедия, криминал, драма
2022, Франция
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Смотреть онлайн
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5.1
Тайна Сен-Тропе
Mystère à Saint-Tropez
комедия, криминал
2021, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Агент Лев
Lion / Le lion
комедия
2020, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Венеция зовет
Venice calling / Venise n'est pas en Italie
комедия, драма
2019, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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