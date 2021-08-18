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Стоп-кран, 2021

2021 / Франция / Бельгия
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Непутёвому папаше, который с трудом справляется со своим собственным сыном, доверяют отвезти в летний лагерь компанию неугомонных детей, которая так и норовит избавиться от опеки взрослых и устроить вокруг себя полный Армагеддон. Помогать ему в этом деле вызывается «дедушка лёгкого поведения», вместе с которым они умудряются посадить всех детей в вагон, но не успевают сеть в него сами. Чтобы не дать ватаге вышедших из под контроля детей разгромить поезд и спасти свою собственную репутацию, двое горе-родителей пускаются в погоню.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 августа 2022
Премьера в мире 18 августа 2021
Режиссер
Бенжамен Эврар
В ролях
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Жером Коммандёр
Жером Коммандёр
Джонатан Ламбер
Джонатан Ламбер
Нильс Отенен-Жерар
Шарли де Витте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стоп-кран 1 постер
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