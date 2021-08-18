Стоп-кран, 2021

Непутёвому папаше, который с трудом справляется со своим собственным сыном, доверяют отвезти в летний лагерь компанию неугомонных детей, которая так и норовит избавиться от опеки взрослых и устроить вокруг себя полный Армагеддон. Помогать ему в этом деле вызывается «дедушка лёгкого поведения», вместе с которым они умудряются посадить всех детей в вагон, но не успевают сеть в него сами. Чтобы не дать ватаге вышедших из под контроля детей разгромить поезд и спасти свою собственную репутацию, двое горе-родителей пускаются в погоню.