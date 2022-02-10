Кими, 2022

Действие этого остросюжетного фильма фокусируется на айтишнице по имени Кими. Девушка, страдающая специфической фобией открытых пространств, случайно становится свидетельницей преступления. Однако она не может обратиться в полицию из-за своего страха выйти на улицу и пандемии, которая полностью захватила весь мир. «Кими» будет интересен всем, кто любит актуальное кино, отвечающее современным реалиям. Кроме того, картина подойдет зрителям, которым нравится жанр триллера.
Постановщиком ленты стал Стивен Содерберг, широко известный своим авторским почерком и уникальным подходом к кинематографу. Многие российские зрители могли видеть такие работы Содерберга, как «Эрин Брокович», «Одиннадцать друзей Оушена», «Не в себе», «Секс, ложь и видео».
Премьера «Кими» пройдет сразу на стриминговой площадке HBO. Таким образом, фильм может посмотреть каждый в любое удобное время, причем не выходя из дома. Выйдет ли лента в кинотеатрах на Западе — неизвестно, но это маловероятно.
Главную роль в триллере сыграла голливудская исполнительница Зои Кравиц, дочь известного музыканта и актрисы. Многие могут помнить Зои по таким лентам, как «Фантастические твари и где они обитают», «Тронутые», «Люди Икс: Первый класс», «Дивергент».
Композитором «Кими» стал культовый музыкант Клифф Мартинес, написавший саундтреки ко множеству культовых картин, в том числе, «Линкольн для адвоката», «Неоновый демон» и другим.
Сценаристом фильма стал трехкратный номинант на премии «Золотая малина» Дэвид Кепп. Кепп, в частности, известен своими работами в фильмах «Мумия», «Парк Юрского периода», «Человек-паук» и многими другими.
Одну из небольших ролей в «Кими» сыграла американская актриса Рита Уилсон, супруга Тома Хэнкса, известная россиянам по таким фильмам, как «Неспящие в Сиэтле», «Если бы стены могли говорить», сериалу «Чертова служба в госпитале Мэш».
Съемки картины начались в апреле прошлого года, в качестве локаций были выбраны районы Лос-Анджелеса. Известно, что группа также на время «переехала» в Сиэтл, где снималось несколько важных сцен.
Известно, что для исполнительницы главной роли Зои Кравиц работа в «Кими» стала первым сотрудничеством с американским режиссером Стивеном Содербергом. Не исключено, что знаменитости захотят поработать друг с другом в будущем.
При этом композитор Клифф Мартинес уже писал музыку для фильмов Содерберга. В частности, его авторству принадлежит саундтрек каннского лауреата «Секс, ложь и видео», в котором снялись Джеймс Спейдер и Энди МакДауэлл. Кроме того, Мартинес написал композиции к сериалу «Больница Никербокер», который также является проектом Содерберга.
Айтишница случайно обнаруживает доказательство жестокого преступления. Находка вынуждает девушку действовать, но есть много препятствий: она страдает от фобии открытых пространств, большинство людей сидят по домам из-за пандемии, а на улицах Сиэтла идут протесты.