Кими, 2022

Действие этого остросюжетного фильма фокусируется на айтишнице по имени Кими. Девушка, страдающая специфической фобией открытых пространств, случайно становится свидетельницей преступления. Однако она не может обратиться в полицию из-за своего страха выйти на улицу и пандемии, которая полностью захватила весь мир. «Кими» будет интересен всем, кто любит актуальное кино, отвечающее современным реалиям. Кроме того, картина подойдет зрителям, которым нравится жанр триллера.

Постановщиком ленты стал Стивен Содерберг, широко известный своим авторским почерком и уникальным подходом к кинематографу. Многие российские зрители могли видеть такие работы Содерберга, как «Эрин Брокович», «Одиннадцать друзей Оушена», «Не в себе», «Секс, ложь и видео».

Премьера «Кими» пройдет сразу на стриминговой площадке HBO. Таким образом, фильм может посмотреть каждый в любое удобное время, причем не выходя из дома. Выйдет ли лента в кинотеатрах на Западе — неизвестно, но это маловероятно.

Главную роль в триллере сыграла голливудская исполнительница Зои Кравиц, дочь известного музыканта и актрисы. Многие могут помнить Зои по таким лентам, как «Фантастические твари и где они обитают», «Тронутые», «Люди Икс: Первый класс», «Дивергент».

Композитором «Кими» стал культовый музыкант Клифф Мартинес, написавший саундтреки ко множеству культовых картин, в том числе, «Линкольн для адвоката», «Неоновый демон» и другим.