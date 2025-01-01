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Фильмография
Джон Ховард
John Howard
Киноафиша
Персоны
Джон Ховард
Джон Ховард
John Howard
Дата рождения
22 октября 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Corowa, Австралия
Популярные фильмы
7.2
Дарвин - конечная остановка
(2015)
6.3
Джиндабайн
(2006)
Фильмография Джон Ховард
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2015
2006
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.2
Дарвин - конечная остановка
Last Cab to Darwin
комедия, драма
2015, Австралия
6.3
Джиндабайн
Jindabyne
драма
2006, Австралия
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