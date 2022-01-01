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Все части «Безумного Макса» по порядку
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Все части «Безумного Макса» по порядку

В 2020 киноэпопее Джорджа Миллера исполнился 41 год — целая жизнь — а она еще не завершена. В 2021 предполагался очередной фильм, но пандемия коронавируса весьма серьезно скорректировала все планы кинематографистов во всем мире — видимо, «Безумный Макс: Пустошь» выйдет позже, как и заявленный спин-офф о Фуриозе с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом в главных ролях.

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Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости
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7.0
приключения, боевик
2015, Австралия
Безумный Макс 3: Под куполом грома
Безумный Макс 3: Под куполом грома
7.0
боевик, приключения, фантастика
1985, США / Австралия
Безумный Макс 2: Воин дороги
Безумный Макс 2: Воин дороги
7.0
боевик, триллер, приключения, фантастика
1981, Австралия
Безумный Макс
Безумный Макс
6.0
триллер, приключения, фантастика, боевик
1979, Австралия
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Жанр
Все Приключения Боевик Фантастика Триллер
Страна
Все Австралия США
Год
Все 1970-1979 1980-1989 2010-2019

В каком порядке смотреть все части «Безумного Макса» по хронологии

Что посоветовать тем, кто желает познакомиться с пока что тетралогией о странном полицейском? Абсолютно любой фильм о Максе можно смотреть отдельно — и история будет понятна. Все-таки боевичок и дизельпанк, а не «Игра престолов», где без первого сезона неясно, «кто на ком стоял». Но, чтобы проникнуться историей Безумного Макса, рекомендуется посмотреть все части в нужной последовательности — так интереснее, можно проследить за развитием героя и вселенной.

1979, «Безумный Макс»

Действие первой истории (как и всех остальных) происходит в Австралии. Мы видим одну из версий недалекого будущего с нехваткой жизненно важного ресурса: нефти. Страны перессорились, на локальном уровне в них начался хаос: недостаток топлива порождает волну насилия. Австралию терроризируют банды байкеров. С ними сражается Основной силовой патруль (MFP) – это полиция, но отмороженная чуть меньше, чем те, с кем она борется. Во всяком случае, на дикие гонки и таранные действия у этих полицейских хватает и смелости, и безумства.

Прозвище главного героя — чистая ирония: Макс Рокатански кажется самым адекватным среди представителей обеих воюющих сторон. Байкеры калечат его напарника Гуса. Банальный сюжет уже погнал бы Макса по пути мести — но нет: он строит планы уволиться, а после трагедии с Гусом отправляется в отпуск с женой и сыном. Чтобы остаться без них— и наконец-то стать мстителем. Словно судьба наказала его за попытку не вмешиваться в происходящее — ведь он не помог напарнику в решающий момент.

1981, «Безумный Макс 2: Воин дороги»

История Мира-без-топлива продолжается: он очевидно катится в бездну. Стрелковое оружие кончилось: пуляют из луков, в лучшем случае — из арбалетов. Сам Макс — гордый владелец обреза (как выясняется позже — незаряженного). Люди одеты как попало, машины напоминают шедевры от безумного профессора, сделанные из миксера и лодочного мотора. Кучка выживших группируется вокруг нефтяной вышки, из последних сил защищая ее от бандитов. Макс предлагает им сделку — помощь в транспортировке цистерны с топливом в обмен на бензин. Его умоляют помочь и с побегом — но он снова отстраняется и снова теряет все. Не дошло с первого раза!

1985, «Безумный Макс 3: Под куполом грома»

Человечество доигралось: случилась ядерная война, и города превратились в радиоактивные руины. Все выживают, как умеют. Максову машину тянут верблюды. Он едва не становится наемным убийцей, но не в силах добить противника. А затем снова стоит перед выбором: помочь ли племени диких и слишком самостоятельных детей. Детишки принимают его за командира экипажа разбившегося самолета, привезшего их сюда, и молятся на него, словно на божество. Он пытается уговорить их не покидать оазис — место их проживания, но дети крепко вцепились в мечту о Земле Обетованной и явно погибнут в пустыне...

2015, «Безумный Макс 4: Дорога ярости»

Макс сталкивается со всеми прелестями постапокалиптического мира: диктатурой сильного, процветающей на фоне всеобщей нищеты крепостью, рабством, хронической нехваткой ресурсов, жалкой кучкой беглых женщин из диктаторского гарема, желающих найти рай в виде каких-то «Зеленых земель», во главе с агрессивной воительницей Фуриосой. И здесь Макс на стороне «униженных и оскорбленных», хоть и понимает, что поиски спасительных земель безнадежны, а ему не место среди победителей — кем бы они ни оказались.

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