В каком порядке смотреть все части «Безумного Макса» по хронологии

Что посоветовать тем, кто желает познакомиться с пока что тетралогией о странном полицейском? Абсолютно любой фильм о Максе можно смотреть отдельно — и история будет понятна. Все-таки боевичок и дизельпанк, а не «Игра престолов», где без первого сезона неясно, «кто на ком стоял». Но, чтобы проникнуться историей Безумного Макса, рекомендуется посмотреть все части в нужной последовательности — так интереснее, можно проследить за развитием героя и вселенной.

1979, «Безумный Макс»

Действие первой истории (как и всех остальных) происходит в Австралии. Мы видим одну из версий недалекого будущего с нехваткой жизненно важного ресурса: нефти. Страны перессорились, на локальном уровне в них начался хаос: недостаток топлива порождает волну насилия. Австралию терроризируют банды байкеров. С ними сражается Основной силовой патруль (MFP) – это полиция, но отмороженная чуть меньше, чем те, с кем она борется. Во всяком случае, на дикие гонки и таранные действия у этих полицейских хватает и смелости, и безумства.

Прозвище главного героя — чистая ирония: Макс Рокатански кажется самым адекватным среди представителей обеих воюющих сторон. Байкеры калечат его напарника Гуса. Банальный сюжет уже погнал бы Макса по пути мести — но нет: он строит планы уволиться, а после трагедии с Гусом отправляется в отпуск с женой и сыном. Чтобы остаться без них— и наконец-то стать мстителем. Словно судьба наказала его за попытку не вмешиваться в происходящее — ведь он не помог напарнику в решающий момент.

1981, «Безумный Макс 2: Воин дороги»

История Мира-без-топлива продолжается: он очевидно катится в бездну. Стрелковое оружие кончилось: пуляют из луков, в лучшем случае — из арбалетов. Сам Макс — гордый владелец обреза (как выясняется позже — незаряженного). Люди одеты как попало, машины напоминают шедевры от безумного профессора, сделанные из миксера и лодочного мотора. Кучка выживших группируется вокруг нефтяной вышки, из последних сил защищая ее от бандитов. Макс предлагает им сделку — помощь в транспортировке цистерны с топливом в обмен на бензин. Его умоляют помочь и с побегом — но он снова отстраняется и снова теряет все. Не дошло с первого раза!

1985, «Безумный Макс 3: Под куполом грома»

Человечество доигралось: случилась ядерная война, и города превратились в радиоактивные руины. Все выживают, как умеют. Максову машину тянут верблюды. Он едва не становится наемным убийцей, но не в силах добить противника. А затем снова стоит перед выбором: помочь ли племени диких и слишком самостоятельных детей. Детишки принимают его за командира экипажа разбившегося самолета, привезшего их сюда, и молятся на него, словно на божество. Он пытается уговорить их не покидать оазис — место их проживания, но дети крепко вцепились в мечту о Земле Обетованной и явно погибнут в пустыне...

2015, «Безумный Макс 4: Дорога ярости»

Макс сталкивается со всеми прелестями постапокалиптического мира: диктатурой сильного, процветающей на фоне всеобщей нищеты крепостью, рабством, хронической нехваткой ресурсов, жалкой кучкой беглых женщин из диктаторского гарема, желающих найти рай в виде каких-то «Зеленых земель», во главе с агрессивной воительницей Фуриосой. И здесь Макс на стороне «униженных и оскорбленных», хоть и понимает, что поиски спасительных земель безнадежны, а ему не место среди победителей — кем бы они ни оказались.