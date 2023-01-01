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Время, 2021: актеры и роли
Old
Время
2021 / США
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6.2
Оцените
109
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Время, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан
M. Night Shyamalan
В ролях
Томасин МакКензи
Thomasin Harcourt McKenzie
Элайза Сканлен
Eliza Scanlen
Алекс Вулф
Alex Wolff
Эбби Ли
Abbey Lee
Кен Люн
Ken Leung
Вики Крипс
Vicky Krieps
Аарон Пьер
Aaron Pierre
Эмбет Дэвидц
Embeth Davidtz
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Руфус Сьюэлл
Rufus Sewell
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