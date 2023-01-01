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Киноафиша Фильмы Время Время, 2021: актеры и роли
Old Время 2021 / США
6.2 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Время, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan
В ролях
Томасин МакКензи Томасин МакКензи Thomasin Harcourt McKenzie Элайза Сканлен Элайза Сканлен Eliza Scanlen Алекс Вулф Алекс Вулф Alex Wolff Эбби Ли Эбби Ли Abbey Lee Кен Люн Кен Люн Ken Leung Вики Крипс Вики Крипс Vicky Krieps Аарон Пьер Аарон Пьер Aaron Pierre Эмбет Дэвидц Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Руфус Сьюэлл Руфус Сьюэлл Rufus Sewell
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